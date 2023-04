Lunac. Basket : des médailles et des engagements pour les protagonistes des Serènes

"Il fallait bien donner les équipements nécessaires et trouver des financements", se souvient Paul Maviel, maire durant la grande épopée des Serènes de Lunac. L’édile a rappelé lors de l’anniversaire des 50 ans du club combien il avait fallu déployer d’énergie et de volonté pour suivre le docteur Santucci et son équipée dans cet incroyable challenge. Et il a fallu qu’il en déploie de la diplomatie afin de convaincre d’autres politiques, des acteurs économiques pour les mobiliser. Un challenge ayant débouché sur cette démarche intercommunale comme l’a rappelé un de ses successeurs Daniel Carrié : "Jean-Marie Santucci a eu la très bonne idée d’appeler le club les Serènes, ce qui a eu pour effet de faire tom ber les clochers." L’ancien président de l’Irva qui a sillonné le pays pour promouvoir la démarche veau d’Aveyron et du Ségala se souvient d’avoir eu, loin de ses bases, des échanges avec des élus qui connaissaient le club emblématique. Autant d’éléments qui n’ont pas manqué de faire réagir les deux conseillers départementaux, Brigitte Mazars et André At, la première affirmant "les Serènes sont un emblème pour notre territoire", le second se rappelant des souvenirs d’ado lorsque depuis Crespin, il venait en mobs applaudir les basketteuses de l’Ouest Aveyron. "Nous avons besoin de ces clubs de villages comme les Serènes", a-t-il rappelé avant de remettre quatre médailles d’honneur à l’actuel président Christophe Puechberty, au président fondateur du club Jean-Marie Santucci, au coach Jean-Paul Pupunat et à Julie Filhol joueuses aux 36 licences en autant d’années. Une fois encore, dans un gymnase rénové, "une salle aussi belle c’est pour les jeunes, il faut le basket perdure dans notre village et avec lui le bénévolat" a apprécié l’adjoint au maire Thierry Vabre, la démonstration a été faite qu’à Lunac dès que le mot "Serènes" revient sur les lèvres, il se passe quelque chose flirtant avec l’exceptionnel. Ce ne sont pas les joueuses de toutes les générations présentes en ce week-end de Pâques qui diront le contraire.