Decazeville. Le tour des arts sur le territoire a débuté

Plusieurs manifestations artistiques et de recherches se déroulent à Decazeville communautés, d’autres vont débuter. Petit tour d’horizon.

La première manifestation s’est déroulée à Viviez, dans le cadre d’"un mois, une expo", avec pour commencer cette série de sublimes photographies animalières du Viviézois Sylvestre Tonazzini.

Elles sont visibles à la salle de réunion de Viviez jusqu’à début mai, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures, entrée libre.

Après une introduction du maire Jean-Louis Denoit et de son premier adjoint Philippe Fouquenet, l’artiste Caroline Goldblum a présenté les 11 prochains artistes qui se succéderont dans la salle viviezoise (notre photo).

Chaque futur exposant a indiqué d’où il venait, son domaine artistique et les œuvres qu’il présentera au public.

Prosper Alfaric à Cransac

Philippe Velez, lauréat du prix littéraire du Pays noir, avec une étude fouillée et complète sur Propser Alfaric, propose une expo originale qui comprend de nombreux documents et photos d’époque. Prosper Alfaric, grand humaniste, spécialiste en histoire des religions, fondateur du Cercle Ernest Renan et membre de l’Union rationaliste, a connu un parcours très atypique. Une personne méconnue, originaire de Livinhac-le-Haut.

Office de tourisme de Cransac, du lundi au vendredi, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.

Jean Poujade à Decazeville

L’artiste peintre decazevillois Jean Poujade, qui va fêter dans quelques mois ses 100 ans, revient à la salle Jean Ségalat avec belles œuvres paysagères et colorées. Vous pourrez reconnaître notamment des paysages de notre région, un régal pour les yeux.

Expos à venir

Du 21 avril au 26 mai, "Couleurs marines" à l’espace culturel Camille Couderc de Livinhac-le-Haut, la finesse de la peinture à l’huile et la recherche chromatique de Geneviève Perez. "Arts en liberté" à la Grange de Bouillac, du 30 avril au 21 mai, de nombreux artistes aveyronnais et régionaux seront présents.

Expo photos de Focale 12 au cinéma la Strada, dans le cadre du festival Mines de jazz, à partir du 3 mai.

Stage au grand couvent de Gramat

L’artiste et ancienne decazevilloise Marie-Hélène Bou et son institution ont le plaisir de proposer un nouveau stage de peinture, sur le thème du "motif". Toujours en plein air, dans le très beau parc du Grand Couvent, aux alentours de Gramat et Rocamadour. Et toujours avec la compétence de Valérie de Sarrieu, du lundi 10 au samedi 15 juillet. Stage en demi-pension, informations et réservations au 05 61 98 36 40 ou au 06 24 90 46 13.