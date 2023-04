Salles-Curan. Les enfants de l’école privée sont montés sur scène avec succès

C’est devant une salle des fêtes comble que l’ensemble scolaire des Monts et Lacs a fait son show. Tour à tour, l’école puis le collège ont présenté des danses, des chants, du sport.

C’est un voyage autour du monde que les écoliers et les collégiens ont offert aux spectateurs éblouis, le thème du spectacle étant "Embarquement immédiat". Il fallait s’imaginer, l’espace d’une soirée, être dans un aéroport international. Les groupes sont partis à Tahiti, en Espagne, Nouvelle-Zélande, Texas, Brésil et bien d’autres destinations encore.

L’association des parents d’élèves a également joué le jeu puisqu’au bar, il y avait des stewards et des hôtesses de l’air, la salle avait été bien décorée pour l’occasion. On se serait cru dans un aéroport, il ne restait plus qu’à se laisser emporter en rêve dans de lointaines destinations. Un voyage attendu par tous et réussi !