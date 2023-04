Rignac. Les pompiers volontaires recrutent

"Sapeurs-pompiers, des gens ordinaires qui, ensemble réalisent des choses extraordinaires". C’est avec cette devise que le capitaine Gilles Mazars, chef de centre local lance un appel pour une nouvelle campagne de recrutement.

Le centre d’incendie et de secours de Rignac compte actuellement vingt-cinq sapeurs-pompiers, une infirmière, un médecin et deux vétérinaires, tous volontaires. Ils réalisent en moyenne 230 interventions par an, soit quatre à cinq par semaine.

Afin de pallier et anticiper les différents départs pour retraite, mutation professionnelle, changement familial ou autre les pompiers rignacois recrutent : "Vous résidez sur Rignac ou à proximité immédiate, vous avez moins de 55 ans, de la disponibilité, vous êtes en bonne santé, vous avez envie de donner du temps aux autres, de vous sentir utile, d’avoir une activité citoyenne ? Vous avez donc le profil pour devenir sapeur-pompier volontaire et intégrer une équipe dynamique et solidaire" explique le chef de centre. Et d’inviter les volontaires à la réunion d’information qui se tiendra vendredi 28 avril à 20 h 30 au centre de secours de Rignac, 1 rue du Foirail : " Nous vous présenterons l’activité des sapeurs-pompiers, les modalités de recrutement, la formation et l’organisation au sein du CIS Rignac, n’hésitez pas, nous vous attendons nombreux", souligne les organisateurs.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Gilles Mazars par mail à cs-rignac@sdis12.fr ou par tél. au 06 70 66 13 86 ou site information www.sdis12.fr