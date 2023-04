Nouveau à Rodez : KanziMa mélange la culture africaine et aveyronnaise en couture

KanziMa, entreprise de vente d'accessoires fabriqués à partir de tissus africains, est né de la rencontre de Marina Da Sylva et Nancy Combret. Une évidence pour toutes les deux, passionnées par la couture et l'entreprenariat, et qui entretiennent des liens très fort avec l’Afrique.

Marina Da Sylva et Nancy Combret se lancent le défi de révolutionner la mode ruthénoise. Marina a appris la couture avec sa mère et sa grand-mère, dès son enfance. Après un bac médico-social, une première année de médecine et un MBA en commerce international, elle décide de se tourner vers la couture et l'entreprenariat. "Ça a toujours été quelque chose de très profond chez moi." Quant à Nancy Combret, traductrice interprète, professeur d'anglais et assistante linguistique de métier, elle s'intéresse à cette discipline depuis quelques années et passe un CAP couture à Espalion.

Un projet né d'une rencontre

KanziMa est né, il y a quatre mois, de la rencontre des deux jeunes femmes. Un projet qu'elles pensent et peaufinent depuis deux ans. Toutes deux sont arrivées à Rodez il y a une dizaine d'années, par amour. Toutes deux ont un lien très étroit avec la culture africaine. Marina s'est mariée avec le basketteur professionnel sénégalais Vincent Da Sylva et Nancy est d'origine rwandaise. Des similitudes qui les ont rapprochées et ont fait naître leur ambition de mélanger la culture aveyronnaise et africaine.

Un mélange de la culture africaine et aveyronnaise dans la couture

Pour cela, elles créent des accessoires à base de tissus africains. À ce jour, elles utilisent le wax vlisco et le bazin. Leur objectif est de faire connaître tous les tissus africains. Au total, il en existe une centaine. Afin d'intégrer le wax à la culture aveyronnaise, les jeunes femmes matelassent leurs tissus, une technique française qui permet d'avoir un relief. Elles ornent également leurs accessoires de leur slogan : "l'aligot rend beau, les farçous rendent fou, le roquefort ça mord".

L'objectif est de donner la possibilité au wax de ne pas être identitaire et de le rendre accessible à tout le monde. Afin d'être au plus proche de leurs clients, les couturières floquent les accessoires s’ils le souhaitent.

Des produits certifiés fabriqués en Aveyron

Des tote bags, des sacs banane, des porte-clés, des pochettes, des sacs à langer, des tabliers, des housses de coussins... Des produits qualitatifs, certifiés fabriqués en Aveyron, qu'elles ont décidé de confectionner en faisant travailler l'économie locale. Les deux jeunes femmes organisent une journée de lancement le 13 mai à l'espace coworking, 1 place Bonnaterre, à partir de 10 h, afin de faire découvrir leur savoir-faire. Des ateliers, ouverts à tous, seront mis en place afin d'expliquer le processus de fabrication.

Elles sont confiantes quant à l'avenir. "Notre entreprise a de l'avenir parce qu'on a des tissus à faire connaître. Quand on fait quelque chose avec le cœur ça ne peut que fonctionner" confie Nancy.