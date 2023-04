Le Nayrac. Une soirée théâtrale riche en émotions

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère proposait une soirée théâtrale à l’Espace multiculturel. La compagnie ruthénoise "Le théâtre pour demain et après" interprétait "Le temps n’existe pas". Cette pièce écrite par Christophe Ribeyre retrace l’histoire de deux êtres que tout sépare… en apparence. Antoine se définit comme "un vieux schnock grognon mais rassurant" tandis que Marie est une jeune étudiante pleine de vie, ingénue et maladroite. Ils semblent ne rien partager, ni la langue, ni le mode de vie et pourtant… leur trajectoire est placée sous le signe du bonheur possible, contagieux, improbable. Les spectateurs se sont montrés attentifs et émus et ont félicité les comédiens pour cette prestation où les textes, la musique, la mise en scène étaient remarquables d’authenticité et de précision. La soirée s’est prolongée autour du verre de l’amitié où chacun a pu s’exprimer en toute convivialité.