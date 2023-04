Decazeville. Le CCAS sort un livret d’accueil pour facilter les échanges

Le CCAS de Decazeville vient de réaliser le livret d’accueil "FALC" (Facile à Lire et à Comprendre). Ce livret, le premier du genre dans le Bassin, sera disponible dans les divers services du CCAS. Pour aboutir à sa confection, les intervenants ont été accompagnés par deux adultes en situation de handicap du foyer d’Auzits et de 4 parents bénévoles de l’association Adapei 12-82, avec l’aide du service animation et communication de la mairie de Decazeville.

Le FALCL est une méthode qui permet de transformer un texte complexe en texte simple et accessible.

Développée par et avec des personnes handicapées intellectuelles, cette démarche bénéficie plus largement à toute personne ayant des difficultés de compréhension. Ce travail et le résultat qui a abouti furent de vrais moments de partage dans une ambiance chaleureuse.

Plus de renseignements sur unapei.org.