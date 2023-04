Rugby : Decazeville, un besoin de recruter pendant l'intersaison

En ayant terminé la saison sur la pelouse de Monflanquin dimanche 16 avril, sans ticket pour les phases finales, le Sporting decazevillois va pouvoir se pencher sur la question du recrutement. D'autant que les besoins en effectif se sont fait sentir tout au long de la saison dans le vestiaire des bleu et blanc, promus en Fédérale 2 en mai 2022.

Un recrutement plus important du Sporting l’été dernier aurait-il vraiment apporté un plus ? Toute la saison les coaches decazevillois, comme certains joueurs d’ailleurs, ont pointé du doigt le manque de profondeur de l’effectif. En témoigne l’équipe réserve, qui n’a pas remporté une seule rencontre. Et maintenant que le Sporting a terminé la saison, en manquant la qualification suite à sa défaite (32-18) à Monflanquin dimanche, la question va de nouveau se poser.

En terminant la saison fin mai 2022 avec l’accession en Fédérale 2, le champ d’action des dirigeants decazevillois s’était considérablement réduit. Et même s’il y a eu des contacts avec quelques joueurs susceptibles de renforcer l’effectif, tout s’est compliqué. Ces joueurs veulent avant tout sécuriser leur avenir et hésitent à s’engager avec un club en lice pour l’accession, et donc une formation qui n’est pas sûre encore de grimper à l’étage qui les intéressent. Ceci dit, même avec cet effectif réduit, le Sporting a réalisé une saison qualifiée d’exceptionnelle et a les coudées plus franches pour contacter de potentielles recrues.

"Renforcer en nombre et en qualité le groupe"

Pour l’instant, pas de scoop, pas de grands noms à citer. Il n’y aurait que des prises de contacts. Est-ce que le club decazevillois lorgne vers LSA, Figeac, Rodez ? En tout cas, une chose est plus sûre : le club des présidents Patrick Malpel et Fred Mathou a bien l’intention de se renforcer à l’intersaison. "Nous regardons déjà ce que nous pouvons faire, confirme Patrick Malpel. C’est encore une période difficile car certains joueurs sont concernés par la qualification de leurs clubs en phases finales. Nous avons également des joueurs qui en connaissent beaucoup d’autres, nous nous appuierons là-dessus pour renforcer en nombre et en qualité le groupe ainsi que l’équipe réserve."

Mais avant de se renforcer, il va falloir garder les ouailles dans la chapelle ! Vu la saison de certains joueurs, il est quasiment certain que beaucoup vont avoir le téléphone qui va vibrer. "Maintenir son effectif, c’est déjà un bon recrutement", relatait une source ruthénoise qui ne cachait pas son intérêt pour les anciens sang et or officiant à Decazeville depuis quelques saisons. Une situation pas vraiment nouvelle puisque depuis la reconstruction du Rodez rugby, ses dirigeants se font un devoir de faire revenir les joueurs issus de la formation ruthénoise.

L'ouverture et l'après-Accorsi

À Decazeville, l’idéal pour les entraîneurs serait de recruter un joueur par ligne, voire deux. La mission semble compliquée dans une région Occitanie qui se désertifie en matière rugbystique. Et avec la récente annonce de départ à la retraite de son ouvreur Jérôme Accorsi, le SCD devrait chercher à renforcer ce poste. Ce malgré les bonnes prestations de Jonathan Monbroussous, qui est monté en puissance depuis septembre, mais qui ne pourra tenir le poste tout seul une saison entière.

D’autres postes devraient être en chantier, que ce soit au sein du huit de devant qu’au sein des trois-quarts. La polyvalence d’un Thomas Fernandez, quand il n’a pas été blessé, a bien servi les intérêts du jeu, avant qu’il ne se positionne presque définitivement comme demi de mêlée avec Romain Vidal. Aussi, le club pourrait être amené à prendre un joueur de plus pour les lignes arrières.

Beaucoup de chantiers et beaucoup de coups de téléphone en perspective pour convaincre de potentielles recrues… tout en tentant de conserver le maximum de ses forces actuelles.