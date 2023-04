Rignac. L’ADMR a régalé avec son goûter

C’est à la salle des fêtes d’Escandolières que s’est déroulé le traditionnel goûter de l’Admr du Pays rignacois organisé par les bénévoles.

Un bel après-midi dans la bonne humeur qui a permis aux bénéficiaires de se retrouver et de partager un bon moment avec les salariées et les bénévoles de l’association.

Le temps est passé très vite autour des tables décorées. L’heure du goûter est arrivée. À chaque convive étaient proposés salade de fruits, massepain, boissons diverses. Les échanges se sont poursuivis autour d’un café ou d’une infusion.

Ces moments de partage et d’amitié sont précieux : on se retrouve, on chante, on discute, on se souvient et on en oublie l’heure du retour !

Chacun a emporté en souvenir son petit pot de fleur traditionnel et son joli sachet d’œufs en chocolat. Un chaleureux moment convivial, toujours trop court, qui rapproche tous les acteurs de l’association Admr.