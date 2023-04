Luc-la-Primaube. Les marchés publics d’entretien et de service réactualisés

La commune a conclu un marché de service relatif à l’externalisation de l’entretien des stades et des abords pour une durée de 4 ans avec l’entreprise ID Verde. Ce contrat d’entretien comprend 7 aires de jeux dédiées à la pratique du foot (stade d’honneur à La Primaube, stade principal, une plate-forme d’entraînement et un terrain synthétique à Luc) et à la pratique du rugby (3 terrains à La Primaube). Dans le contexte inflationniste actuel, l’entreprise est confrontée à une augmentation des coûts de la main d’œuvre, des assurances et des fluides et du carburant. Le nouveau marché intègre une formule de révision des prix. Le rythme de cette révision est fixé annuellement en fonction du rythme prévisible des fluctuations des prix.

- Depuis mai 2022, la commune a conclu un marché de service relatif à l’entretien des espaces verts pour une durée de 4 ans : entretien des chemins, lac de la Brienne, fauchage des routes, parkings, cimetières… Certaines prestations (tonte, taille des haies, élagage, désherbage) vont dorénavant être réalisées par les agents communaux. Après avoir adapté toutes ces prestations demandées, le coût actualisé de la prestation sur l’ensemble des zones par l’entreprise s’élève à 3 760,90 €.

- La SA Interrégionale d’HLM Polygone a sollicité le conseil municipal dans le cadre de la construction de 6 logements (opération d’habitats social) au sein de la résidence "Les Alizés", 16, avenue de Rodez à La Primaube en vue du financement de ce dossier. Le conseil municipal a approuvé l’octroi d’une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 335 440 € souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La SA Interrégionale d’HLM Polygone a également sollicité Rodez Agglomération pour les 50 % restants. La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 167 720 € pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.