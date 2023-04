Sagging : les caleçons et boxers s'exhibent à nouveau dans la mode

(ETX Daily Up) - Couvrez ce boxer que je ne saurais voir ! Vestige des années 90 et 2000, le sagging fait un retour remarqué sur les podiums, les réseaux sociaux, et dans la rue. Cette tendance vestimentaire, qui consiste à dévoiler en partie ou en intégralité ses sous-vêtements, redore le blason de nombreuses pièces de la garde-robe masculine, à commencer par les caleçons, les boxers, et bien évidemment… les baggys.

Vous êtes plutôt caleçon ou boxer ? Cette question a priori intime ne le sera bientôt plus avec la résurgence d'une tendance que l'on pensait tomber aux oubliettes : le sagging. Né dans les années 90 dans les prisons américaines, du fait de l'absence de ceinture sur les pantalons, le sagging (affaissement, en français) s'est progressivement imposé dans certains milieux, dont celui du hip-hop, avant d'être popularisé partout - ou presque - dans le monde dans le courant des années 2000. Sujette à de nombreuses polémiques, ne serait-ce parce que certaines villes ont tenté d'interdire ce style aux Etats-Unis, la tendance a fini par s'essouffler d'elle-même, laissant sa place à des vêtements plus ajustés, jusqu'à l'avènement du slim dans la garde-robe masculine.

Le sagging sur les podiums

Mais voilà que les derniers défilés ont remis au goût du jour les sous-vêtements apparents, avec des pantalons portés au-dessous des hanches pour faire apparaître une partie de l'intimité de ces messieurs. Pour la saison printemps-été 2023, nombreuses sont les maisons de luxe qui ont remis le baggy - ou le cargo et le jogging XXL - au goût du jour, dévoilant au passage les boxers, caleçons et autres slips des mannequins hommes. C'est le cas chez Givenchy, Rhude, ou Dsquared2, qui ne dévoilent qu'une simple bande de tissu, tout comme chez Louis Vuitton qui suggère plus que ne montre.

Certaines maisons se sont toutefois montrées plus audacieuses, à l'instar de Rick Owens qui est parvenue à combiner en une seule et même silhouette pantalon ample, taille (extrêmement) basse, et crop top… sans mettre - ou montrer - un quelconque sous-vêtement. Notons que dans la même veine, Marine Serre, Thom Browne, et Dolce & Gabbana n'ont pas souhaité s'embarrasser avec des pantalons, faisant directement défiler des hommes en slips, caleçons, boxers, ou maillots de bain. Thom Browne est d'ailleurs allé encore plus loin en mettant l'accent sur le jockstrap, un sous-vêtement qui laisse clairement entrevoir le postérieur de ces messieurs.

Pas uniquement réservé aux hommes

Du côté des célébrités, il faut se tourner vers Justin Bieber, Kanye West, et autre Drake pour découvrir des pantalons bien trop amples pour ne pas laisser entrevoir le bout d'un caleçon. Mais le sagging ne se contente pas aujourd'hui de revenir sur les podiums et les tapis rouges. On observe depuis plusieurs semaines un engouement sur les réseaux sociaux avec de nombreux tutoriels destinés à exhiber ses sous-vêtements avec style. Sur TikTok, l'intérêt pour cette inspiration mode est tel que les hashtags #sagging et #saggingpants cumulent à eux deux plus de 100 millions de vues. Et le phénomène n'en est qu'à ses prémices si l'on considère que la maison Mowalola a déjà présenté pour la saison automne-hiver 2023 des jeans qui n'arrivent qu'à… mi-cuisses.

Qu'on se le dise, les hommes ne sont pas les seuls à dévoiler leurs sous-vêtements. Leurs homologues féminins ont elles aussi - et depuis plusieurs saisons - renoué avec le string apparent que ce soit via le taille basse ou la micro jupe. Une chose vue sur les podiums (Miu Miu, Thom Browne, David Koma), qui a depuis conquis de nombreuses célébrités et influenceuses (Bella Hadid, Kim Kardashian, Hailey Bieber), et fait bien évidemment (aussi) l'unanimité sur les réseaux sociaux.