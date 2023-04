Une semaine après leur succès (1-0) contre Laval, les Ruthénois de Didier Santini ont triomphé (0-3) d'un autre concurrent au maintien en Ligue 2 : Annecy, à l'occasion de la 32e journée du championnat. Un succès offert par Corredor, Sanaya et Clément Depres, ce dernier dans les arrêts de jeu, qui éloigne les sang et or de la zone rouge et les fait grimper à la 12e place.