Qualifiés en finale du championnat de France UNSS, les handballeurs d'Espalion ont besoin de votre aide

Les jeunes handballeurs du collège Louis Denayrouze d'Espalion ont gagné le droit de disputer la finale du championnat de France UNSS, qui aura lieu en région parisienne. Ils ont besoin d'aide.

Le handball aveyronnais est en train d'écrire une superbe page de son histoire, en cette saison 2022-2023. Le championnat de France UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) verra les élèves de 4e et de 3e du collège Louis Denayrouze d'Espalion au rendez-vous des finales. Elles auront lieu du 22 au 25 mai dans les Hauts-de-Seine. Et pour réaliser leur rêve, les jeunes sportifs ont besoin d'un coup de pouce !

Un groupe récompensé

Professeur d'EPS au collège Denayrouze, Géraud Hercouët prend en charge l'entraînement et les compétitions de l'UNSS Handball. Ces jeunes qui vont disputer les finales, il les connaît par cœur. "Depuis quatre ans, ils sont très assidus, très présents malgré le covid qui a, des fois, freiné certaines ardeurs. Mais eux, ils sont toujours restés motivés", salue l'enseignant.

Ces élèves, qu'il suit depuis leur arrivée au collège, "sont passés par des déceptions dans des finales départementales. Depuis la 6e, on essaie de s'entraîner, de se préparer. Ils avaient beaucoup de talent, travaillaient beaucoup, mais c'est vrai qu'ils avaient un manque de gabarit. Le niveau est très relevé en UNSS en Aveyron ! Mais cette année, c'est leur année..."

Préparer le voyage

Désormais, cap sur la région parisienne. Du 22 au 25 mai, c'est à Issy-les-Moulineaux et Meudon qu'auront lieu les finales du championnat de France. 17 personnes partiront dans les Hauts-de-Seine : 11 joueurs, deux jeunes accompagnatrices (une reporter et une arbitre), deux enseignants et deux parents d'élèves.

En termes de transport, le contingent peut compter sur le club de handball d'Espalion. "Il nous prête les minibus à titre gracieux, c'est une super nouvelle", apprécie Géraud Hercouët. "Sur place, ce sera beaucoup plus confortable parce qu'on pourra aller d'un endroit à l'autre de manière autonome." Le groupe prévoit notamment d'assister à une rencontre de D1 féminine de handball.

5 000 euros recherchés

Qui dit préparation dit aussi recherche de financement. Le budget a été fixé à 5 000 euros. "Le but, c'est d'aller chercher un petit peu partout là où on peut", explique le professeur de 33 ans. Les collégiens espalionnais mettent tout en œuvre pour que ce projet, élevé au rang de rêve, prenne vie. Dimanche 16 avril, les jeunes et leurs parents ont pris place à la foire expo d'Espalion, où ils ont vendu gâteaux, crêpes et gourmandises.

Une cagnotte Leetchi a également été lancée pour financer le voyage de l'A.S Denayrouze. Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur ce lien.

L'établissement a, de son côté, "fait des demandes de subventions auprès du Conseil départemental, de la communauté de communes, pour que l'on ait des aides des organismes publics. On s'est aussi tourné vers quelques entreprises mécènes qui nous subventionnent ici et là. On est en attente de ces réponses-là".

En attendant, l'ambiance monte au collège !

Le 22 mai arrive à grand pas. Mais l'ambiance est déjà montée d'un cran au collège Denayrouze, depuis la qualification acquise le 29 mars dernier à Thuir. "On sent la fierté des élèves", note le professeur d'EPS. "Comme on s'est mis sur les réseaux, les collégiens nous suivent, beaucoup en parlent aux professeurs. Ça créé du lien, ça fait du bien, on parle d'autre chose que du travail scolaire."

Les sourires gagnent les visages et une certaine admiration se dégage. "Les élèves de 6e et 5e regardent les affiches, rêvent de ça. Ils se disent que c'est une superbe aventure", remarque Géraud Hercouët. "On a cette effervescence-là : le personnel et les agents d'entretien nous demandent s'ils pourront voir les résultats et suivre les matchs. Je trouve que le climat du collège en sort grandi." Le groupe cherche d'ailleurs un moyen de pouvoir diffuser les matchs des finales en direct.

Dans les Hauts-de-Seine, les jeunes espalionnais seront aux prises avec 15 autres équipes du pays, pour tenter d'écrire le nouveau chapitre d'une histoire déjà sublime. "L'aventure est belle. C'est la cerise sur le gâteau : maintenant profitons, savourons et on verra au fil des matchs si on peut aller grappiller quelque chose là-haut", sourit Géraud Hercouët.