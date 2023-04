Aveyron : deux chiens sauvés d'une maison "dévastée" où ils vivaient sans eau ni nourriture

Grâce à l'intervention des gendarmes et de la SPA, les deux chiens ont été secourus ce week-end à Villefranche-de-Rouergue.

Deux chiens qui "vivaient dans des conditions terribles" dans une habitation de Villefranche-de-Rouergue ont été sauvés dimanche 23 avril 2023 après l'intervention de la SPA de Rodez, de la gendarmerie et d'un maître-chien de la brigade canine venu de Cahors (Lot).

Les deux malheureux animaux n'avaient ni eau ni nourriture. "Ils ont besoin de prendre du poids et sont infestés de puces", témoigne le refuge ruthénois. "Nous les avons déjà lavés et allons pouvoir leur donner des antiparasitaires internes et externes".

"Yana et Goliath, votre enfer est terminé"

La femelle marron qui a été sauvée se nomme Yana, le nom du mâle noir est Goliath. En témoignent les photos de la SPA, toutes les pièces de la maison dans laquelle vivaient les deux chiens étaient dévastées. Il y avait des excréments partout.

"Ils sont maintenant entre de bonnes mains et nous allons les chouchouter un maximum et leur apporter le confort dont ils ont tant manqué", assure le refuge. Les chiens secourus ne semblent pas craintifs, "les deux toutous se montrent très réceptifs, ils acceptent nos soins sans problème. Yana et Goliath, votre enfer est terminé".

Si l'histoire se termine bien pour les deux canidés, la SPA ne peut que s'indigner. "Nous sommes tellement soulagés d'avoir pu les sortir de là, ce sont des conditions de vie catastrophiques qu'aucun animal ne devrait subir". En janvier 2023, la SPA et la gendarmerie avaient déjà sauvé neuf chiens livrés à eux-mêmes et enchaînés dans une maison à Alrance, où plusieurs chats et une chèvre à la patte cassée avaient été secourus dans un deuxième temps. Comme pour les rescapés d'Alrance, Yana et Goliath vont se rétablir peu à peu à la SPA puis attendre une nouvelle famille pour écouler des jours heureux.

