En avril, il y aura bientôt un an, Goliath et Lona, deux chiens, qui vivaient dans des conditions déplorables à Villefranche-de-Rouergue, étaient sauvés par une opération menée conjointement par la gendarmerie, la Société protectrice des animaux (SPA) et un maître-chien.

Pas d'eau ni de nourriture au milieu des excréments

Tous les deux avaient été retrouvés sans eau ni nourriture, infestés de puces, seuls et abandonnés dans une habitation remplie d'excréments et dont toutes les pièces étaient dévastées.

Ils ont trouvé refuge à la SPA

Depuis, les deux acolytes de toujours avaient trouvé refuge à la SPA où ils ont été soignés et remis sur pattes. Jusqu'à ce week-end, où Lona, 11 ans, a trouvé une nouvelle famille. "Nous avons bien essayé de les faire adopter ensemble mais sans succès. Alors après une année d'attente, notre belle Lona a saisi sa chance", précise l'institution sur sa page Facebook.

"Un grand merci à ses adoptants de croire de lui offrir ce beau cadeau"

"Un grand merci à ses adoptants de croire en elle et de lui offrir ce beau cadeau : une nouvelle chance d'être heureuse. Ce fut un véritable coup de cœur réciproque, un beau moment dont nous avons été témoins. De belles années de bonheur s'annoncent pour notre Lona adorée".

"Nous gardons espoir pour Goliath, nous allons continuer à le chouchouter"

Goliath, lui, est toujours candidat à l'adoption. "Nous gardons espoir qu'un jour il trouvera la famille faite pour lui. En attendant nous allons le chouchouter et lui trouver une nouvelle copine parmi nos protégés".

Il est âgé de 5 ans, c'est un chien plein d'énergie. "Il a besoin d'une personne sérieuse, prête à s'investir à 100 % dans son éducation. Le contact avec d'autres congénères et les chats est assez compliqué", prévient la Société protectrice des animaux.

Comment adopter Goliath ?

Il suffit de contacter directement la SPA de Rodez par téléphone au 05 65 71 99 36, de 10 h à 12 h le matin, et de 15 h à 18 h l'après-midi, excepté le mardi et le jeudi le refuge est fermé au public. La SPA appelle à partager sa publication un maximum pour croître les chances d'adoption de Goliath.

Le propriétaire était aussi un cambrioleur

Cette affaire de maltraitance animale avait permis aux gendarmes de mettre la main sur un cambrioleur, qui à la même époque, avait dérobé des objets de valeur dans les alentours. Des objets retrouvés dans une voiture alors que les militaires étaient intervenus pour une dispute conjugale.

Il a été condamné par la justice.

Un précédant en janvier 2023

En janvier 2023, dans le Sud-Aveyron cette fois-ci, les militaires découvraient dans une habitation baptisée "maison de l'horreur", neuf chiens et une chèvre maltraités enchaînés dans un petit enclos dans des conditions sanitaires déplorables, là encore sans eau ni nourriture. Les animaux qui se trouvaient dans un état de santé particulièrement préoccupant ont fait l’objet d’une mesure de protection et confiés à la SPA.

Le 15 février 2024, les deux propriétaires, un couple, ont été condamnés à diverses amendes pécuniaires et à une interdiction de posséder un animal pendant cinq ans.