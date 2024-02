Aslan, Tagounette, la chèvre Bannshi... La SPA de Rodez donne des nouvelles des rescapés de la maison de l'horreur d'Alrance

Neuf chiens, de nombreux chats et une chèvre avaient été secourus de conditions de vie épouvantables au début de l'année 2023 en Aveyron.

Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023, les forces de l'ordre et la SPA de Rodez ont secouru de nombreux animaux livrés à eux-mêmes dans une maison à Alrance. Un total de neuf de chiens pour la plupart squelettiques, retrouvés enchaînés et affamés, a échappé au pire. Plusieurs chats ont été retrouvés à l'intérieur du bâtiment, mais aussi une chèvre qui avait une patte brisée.

Plus d'un an plus tard, ces rescapés de cette maison de l'horreur ont trouvé une famille qui les aime vraiment. La SPA de Rodez publie au quotidien des nouvelles des animaux adoptés, et les survivants d'Alrance ne font pas exception.

Ceux qui vivent heureux

Cette semaine, on a appris que Scotty était plus en forme que jamais auprès de ses adoptants, lui qui "survivait au bout d'une chaîne soudée autour de son cou, nous ne savons pas combien de temps il a supporté cette prison à ciel ouvert". Tagounette aussi goûte au bonheur, elle est restée un an en attente d'une adoption :

D'autres peuvent profiter d'une famille d'accueil depuis de longs mois. Comme Yellow, qui souffre de légers problèmes cardiaques, ou Esmée qui est chouchoutée par une bénévole de l'association. Aslan, qui n'avait que de la peau sur les os lorsqu'il a été retrouvé à Alrance, a été parmi les premiers adoptés et n'a plus du tout la même silhouette.

Spicy avait du mal à vivre sous le même toit que des chats, mais après plusieurs semaines chez son adoptante, elle s'est retrouvée sans problème colocataire... de quatre matous !

Ceux qui sont tragiquement décédés

Pour d'autres, le sort s'est acharné. Rose faisait partie des neuf chiens qui ont échappé à la maison de l'horreur d'Alrance alors qu'elle se trouvait dans un état très alarmant. "Rose avait été déclarée hypothyroïdienne, mais ce diagnostic a été contredit et les tests supplémentaires ont bien prouvé le contraire. Après coup, Rose a commencé à avoir des problèmes de peau, ses pattes étaient très abîmées et l'empêchaient de marcher sans douleur", racontait la SPA de Rodez en 2023.

"Et au bout de plusieurs mois, l'injuste verdict tomba. Notre Rose avait cette chose dans la tête qui prenait de plus en plus de place et qui était à l'origine de ses problèmes de santé et changements de comportement. Nous étions anéantis. Nous l'avions sauvé d'un terrifiant destin pour apprendre quelques mois après qu'elle était en fait condamnée". La pauvre Rose âgée de 7 ans est décédée le 4 août 2023.

Saïko non plus n'est plus parmi nous. Il était parmi les chiens dont l'état était le plus inquiétant lorsqu'il a été secouru, il pesait à peine 40 kilos alors qu'un chien de son gabarit doit en faire le double. Après cette épreuve, Saïko avait trouvé sa famille d'adoption et a pu en profiter pendant 5 mois. Malheureusement, un accident lui a coûté la vie.

Un appel aux dons pour sauver la chèvre Bannshi

De cette maison de l'horreur a aussi été délivrée Bannshi, une chèvre qui a longtemps séjourné à la SPA de Rodez et qui peut profiter de la vie grâce à votre générosité. Lorsqu'elle a été récupérée, elle avait une patte cassée et une lourde intervention chirurgicale était nécessaire. Un appel aux dons a permis de recueillir les 2 000 euros dont Bannshi avait besoin pour se faire opérer et marcher à nouveau normalement.

Bannshi vit désormais chez son adoptante en compagnie d'autres chèvres, d'un lama, d'un veau, d'un bélier, de chevaux, de poules, de chats et de chiens !

Les propriétaires condamnés à de la prison ferme

Le couple de propriétaire de la maison a été condamné devant le tribunal de Millau, jeudi 15 février. L'homme a écopé de dix mois de prison dont deux ans de sursis probatoire, sa compagne à six mois de prison dont deux ans de sursis probatoire.

Ils doivent une somme de 6 170,25 euros à la SPA de Rodez pour dommages matériels correspondant aux frais de vétérinaires. Aussi, le couple est désormais dans l'interdiction de posséder un animal pendant 5 ans.