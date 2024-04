Des chatons jetés d’un pont par un adolescent en Aveyron : les réseaux sociaux s’emballent, les clubs de rugby de Rodez et LSA ciblés par un déferlement de violences

Les réseaux sociaux sont le théâtre d’un déchaînement de haine et de violence depuis la publication de cette vidéo, où un adolescent jette des chatons à l’eau depuis un pont en Aveyron.

Les réactions deviennent hors de contrôle sur les réseaux sociaux, depuis le partage d’une vidéo devenue virale où on y voit un adolescent jeter des chatons depuis un pont à Bruéjouls (Aveyron).

D’abord postée dans la messagerie d’un groupe d’amis d’un lycée de Rodez, la vidéo a ensuite massivement été partagée sur TikTok, Instagram et Snapchat… amenant l’auteur des faits à se rendre au commissariat de lui-même. Il a été placé en garde à vue mardi 9 avril 2024 et pourrait prochainement être convoqué devant un tribunal pour enfants.

Sans attendre que la justice fasse son travail, de nombreux internautes inondent les réseaux d’insultes. Des informations personnelles de l’adolescent sont diffusées comme s’il s’agissait d’une véritable chasse à l’homme. Alors que l’auteur des faits serait connu dans le milieu du rugby, les clubs sont également pris pour cible.

Des commentaires "agressifs, haineux et violents"

"Nous recevons des appels et des messages injurieux concernant le lycéen en cause qui jouerait au rugby en Aveyron. Renseignement pris, ce jeune n’a pas de licence à Rodez Rugby", a communiqué le club ruthénois mercredi 10 avril, qui condamne des "faits révoltants et qui ne peuvent qu’être condamnés".

Lévézou Ségala Aveyron XV constate aussi des commentaires "agressifs, haineux et violents", déplorant faire l’objet de "harcèlement et d’un déferlement de violence".

"Le club du LSA XV rappelle avec fermeté, dans les valeurs éthiques et sportives qui le gouvernent, à l’ensemble de sa communauté et à tout un chacun, qu’il s’indigne contre toute forme de violence : qu’elle soit de nature physique à l’encontre de toute vie ou de nature morale de type harcèlement, telle que subit actuellement".

Face aux menaces à répétition, le club "se réserve le droit de donner toutes les suites nécessaires pour stopper tout acte malveillant à son encontre".

"Ne pas s’adonner à une chasse à l’homme"

La police nationale de l’Aveyron avertit des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, dont certaines ont été modifiées de par le texte ou des montages : "certaines informations sont fausses. Attention aux amalgames et fausses informations qui suscitent des réactions disproportionnées et inadaptées".

Plusieurs associations, qui ont déposé plainte contre l’adolescent de la vidéo et contre la personne qui l’a filmé sans s’opposer, appellent au calme. "Nous rappelons que les responsables sont ce jeune homme qui a commis cet acte sans nom et son amie qui filme en étant complice. Les proches de ce garçon n’ont pas à subir tant de violence", écrit la SPA de Rodez sur sa page Facebook.

L’association One Voice est montée au créneau ce mercredi et déclare déposer plainte contre l’adolescent et son amie. Mais "se livrer à un harcèlement virtuel à son encontre ne règlera en rien la situation, et c’est pourquoi nous appelons chacun à modérer ses propos et ne pas s’adonner à une chasse à l’homme. Il en est de même pour la personne qui filme".