Cambriolage, chats massacrés, enquête : "scène d'horreur" dans un refuge animalier, ce que l'on sait

Dans les Pyrénées-Orientales, le refuge animalier "Un poil de bonheur" a été victime d'un cambriolage, dans la nuit du 28 février. Plusieurs de ses chats ont été massacrés.

Depuis le 28 février, nuit durant laquelle il a été victime d'un cambriolage, le refuge "Un poil de bonheur", situé au Soler, dans les Pyrénées-Orientales, donne des nouvelles toujours plus accablantes les unes que les autres.

"Une scène d'horreur"

Sur sa page Facebook, le refuge annonçait déjà la couleur, dès le 29 février : "Quelque chose de grave s'est passé cette nuit. Nous sommes bouleversés". Cette première publication est le début d'une longue série de messages. Ô combien désolants. "En effet, ce qui se présentait comme un simple cambriolage se retrouve être une scène d'horreur au fur et à mesure que le temps passe... Pendant la nuit, des personnes se sont introduites au sein du refuge. Prenant soin de défoncer les portes et dérobant l'argent récolter pour les soins des chats", écrit l'association.

Des animaux tués

L'horreur prend un peu plus forme lorsque le refuge dit avoir fait "le tour de nos chats libres : nous avons retrouvé 3 chats qui ont succombé sous le poids des coups... Une autre chatte a été retrouvée éventrée, toujours en vie, nous l'avons transférée d'urgence chez notre vétérinaire. Son pronostic vital est engagé".

Le 4 mars, il donnait des nouvelles de cette dernière, nommée Kitty. "Malheureusement ce matin, nous l'avons retrouvée de nouveau les viscères à l’extérieur dû aux sutures cutanées et musculaires qui n'ont pas tenu. La minette a alors reçu une nouvelle chirurgie d'urgence. Kitty est décédée quelques heures plus tard."

D'autres chats traumatisés ou introuvables

Le bilan est lourd, mais il ne s'arrête pas là. "Tokyo, le chat disparu, reste introuvable. Nous sommes toujours à sa recherche", alertait également le refuge, ce lundi 4 mars. D'autres animaux sont traumatisés. "Par chance, les autres chats n'ont rien, malgré que certains étaient marqués par le traumatisme, ils se sont cachés, le temps qu'on vienne les rassurer."

Enquête, cagnotte...

Alors que les cambrioleurs "sont malheureusement partis avec l'argent nécessaire à des soins que nos chats ont besoin", "Un poil de bonheur" a annoncé qu'il avait déposé plainte pour "sévices sur animaux". Ce qu'a confirmé la gendarmerie à nos confrères de France Bleu, qui précisent que des prélèvements ADN sur les objets qui ont potentiellement pu être touchés par le(s) cambrioleur(s).

Le refuge a ouvert une cagnotte leetchi. Plus de 10 000 euros étaient récoltés ce mardi midi. Elle est accessible via ce lien. Il est également possible de soutenir l'association par chèque ou par virement, comme elle l'a indiqué sur ses réseaux :