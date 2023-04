Gros week-end pour Judo Villefranche

Judo Villefranche vient de vivre un grand week-end. Cela a commencé vendredi avec un super échange avec le club Arts Martiaux Lescure 81 (Tarn). Une trentaine de judokas se sont retrouvés sur le tapis de Judo Villefranche pour une séance en toute convivialité.

Samedi, avait lieu à Toulouse les championnats d’Occitanie seniors. Léa Nogaret a touché du doigt son rêve puisqu’elle termine sur la deuxième marche du podium et loupe de peu la sélection pour les championnats de France 1re division (seul le premier était pris). Elle se qualifie pour les championnats de France 2ᵉ division. "Je suis extrêmement fier en tant que coach de sa progression en peu de temps", souligne le professeur du club, Vincent Latière. Romain Labro, maintenant licencié à Rodez, perd en finale et termine sur la deuxième marche du podium. Il est également qualifié pour les championnats de France 2D. Hélène Labro, aussi licenciée à Rodez cette année, termine 3e et se qualifie pour les championnats de France 3D.

Le lendemain, dimanche, se déroulait, toujours à Toulouse, le championnat Occitanie benjamin (le plus haut niveau benjamin). Judo Villefranche avait deux engagés : Marius Alibert et Wiledge Antonin. Marius ne sort pas de poules : une victoire, une défaite pour tout le monde, mais au niveau des points Marius se retrouve 3ᵉ et donc la compétition s’arrête pour lui. Dommage. Wiledge sort de poule, arrive en huitième de finale. Il perd son huitième, mais est repêché. Il perd ensuite en repêchage. Pour ces benjamins, la compétition a été difficile, mais très importante pour l’expérience.