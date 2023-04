Feuille de route des "100 jours" : travail, santé, écologie, immigration, ce qu'il faut retenir des annonces d'Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée, ce mercredi 26 avril 2023, pour présenter son plan d'action : l'objectif est de parvenir à apaiser le pays, dans les 100 prochains jours.

"Je présenterai la feuille de route de mon Gouvernement et un agenda législatif pour répondre aux attentes de nos concitoyens" : c'est ainsi qu'Elisabeth Borne avait annoncé sa prise de parole, la veille de ce mercredi 26 avril. Dans un contexte de tensions toujours très présentes en France, la Première ministre a dévoilé sa stratégie, menée jusqu'au 14 juillet, point final des "100 jours d'apaisement", et date où Emmanuel Macron fera un bilan.

"Un bilan et des résultats solides"

Avant de dresser cette feuille de route, la cheffe du gouvernement a expliqué que l'exécutif a "pris des engagements devant les Français. Nous les respectons. Nous nous appuyons sur un bilan et des résultats solides", a-t-elle enchaîné, citant des chiffres comme "le chômage, qui a baissé de 3 points par rapport à fin 2016, 1,7 million d'emplois ont été créés. Nous avons baissé les impôts pour les entreprises comme pour les ménages, rendu son attractivité à la France et engagé des projets sociaux majeurs".

Élisabeth Borne le certifie : "cette feuille de route répond directement aux inquiétudes et attentes des Français. C'est une main tendue à toutes les bonnes volontés", a ajouté la locataire de Matignon. "Elle est particulièrement dense, couvre tous les sujets et comporte aussi bien des mesures législatives que réglementaires."

Travail, plein emploi et réindustrialisation

La Première ministre a divisé son propos en plusieurs piliers. D'abord, celui "du travail, du plein-emploi et de la réindustrialisation". "La première préoccupation de nos compatriotes, c'est le pouvoir d'achat", a-t-elle rappelé.

"Nous allons maintenir les boucliers sur les prix de l'énergie et faire un point mi-juin sur l'efficacité du trimestre anti-inflation", a expliqué Elisabeth Borne. "Chacun doit prendre sa part. Nous devons agir collectivement pour revaloriser les salaires", a-t-elle ajouté, rappelant que le SMIC allait être revalorisé dès le 1er mai, soit "une augmentation de 6% en un an".

Dans les trois prochains mois, "le Parlement débattra du projet de loi transposant l'accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur". D'ici le 14 juillet, le gouvernement souhaite "bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail".

La Première ministre a martelé sa volonté de "continuer les efforts pour baisser le chômage et atteindre le plein-emploi, avec une gouvernance partagée entre l'Etat, les collectivités et les partenaires sociaux". Pour Elisabeth Borne, l'objectif est de "préparer les emplois de demain", en menant "une réindustrialisation décarbonnée de notre pays. Nous y parviendrons en continuant le déploiement de France 2030 dans tous les territoires".

La transition écologique

Deuxième pilier de cette feuille de route : la transition écologique. "Les effets du dérèglement climatique inquiètent nos compatriotes. Ils sont une source d'angoisse, notamment pour beaucoup de jeunes", a répété Elisabeth Borne.

Cette dernière annonce le déploiement "d'une planification écologique ambitieuse, et les trois prochains mois seront l'occasion d'une accélération dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Nous avons lancé notre plan de sobriété pour l'usage de l'eau avec de premières actions concrètes qui porteront leur fruit dès cet été".

"Une nouvelle gestion de nos forêts" va également être déployée, avec "une proposition de loi déjà votée au Sénat sur la prévention des feux de forêts, qui sera discutée à l'Assemblée nationale dès le 15 mai". Un accompagnement personnel va être proposé pour la rénovation thermique des logements.

Au rayon des transports, Elisabeth Borne a mentionné la nécessité de "continuer à les décarboner et offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique". Un investissement de 100 milliards d'euros a été annoncé "d'ici 2040 pour le ferroviaire". Dès l'automne, le gouvernement lancera "une offre de location de véhicule propre à prix accessible". Durant les prochains mois également, "nous nous attaquerons aux émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien", avec un plan d'action concret "présenté en juin, au salon du Bourget".

La santé

"Offrir une société de progrès et renforcer nos services publics", c'est le troisième pilier de la feuille de route d'Elisabeth Borne. "La santé est au cœur des préoccupations de tous nos concitoyens", a enchaîné la Première ministre. "D'ici fin 2024, l'assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Ils seront 10 000 au total et libéreront du temps aux médecins", a-t-elle chiffré.

À plus court terme, dès la rentrée scolaire, "2 000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers seront proposées", soit "une augmentation de 4 000 places en deux ans et des infirmiers en plus pour les prochaines années". La cheffe du gouvernement a ajouté que "l'assurance maladie prend contact avec les 600 000 Français atteints de maladie chronique pour leur trouver un médecin traitant d'ici la fin de l'année".

L'objectif du gouvernement est de "garantir un accès aux soins à chacun, où qu'il vive. Nous donnerons plus de libertés aux acteurs locaux : j'ai annoncé que les Agences Régionales de Santé pourraient déroger aux règles nationales quand les situations locales l'imposaient. Les solutions pour la santé ne sont pas les mêmes à Rodez, dans le centre de Paris où à Point-à-Pitre.

\ud83d\udd34 \ud83d\udde3 Santé \u27a1\ufe0f "Nous devons libérer du temps médical. D’ici fin 2024, l’Assurance maladie financera le recrutement de 6 000 assistants médicaux. Dès la rentrée, 2 000 places supplémentaires dans les instituts de formation en soins infirmiers seront proposés.” pic.twitter.com/ii4QpakkgO — franceinfo (@franceinfo) April 26, 2023

Éducation et logement

Emmanuel Macron en avait parlé lors de son allocution, et c'est un autre pilier évoqué ce mercredi par Elisabeth Borne : l'éducation. "La rentrée 2023 sera l'occasion d'une réelle transformation de notre école en répondant aux attentes de nos compatriotes et personnels éducatifs", a lancé la Première ministre.

Le gouvernement va "généraliser à l'école primaire les sessions hebdomadaires de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques". La locataire de Matignon a rappelé "la hausse historique de la rémunération de tous les professeurs, jusqu'à 500 euros supplémentaires par mois. Ca aussi, c'est du concret".

Autre inquiétude des Français évoquée par Elisabeth Borne après l'éducation : le logement. "Nous voulons faciliter l'accès au logement de tous les Français, notamment dans les zones où l'offre est insuffisante. On continuera à agir pour les personnes en situation de handicap et à bâtir une société plus inclusive".

Justice et ordre républicain

Pour évoquer le dernier pilier de cette feuille de route, Elisabeth Borne a passé en revue "la justice et l'ordre républicain". La Prmeière ministre a annoncé l'ouverture de "200 nouvelles brigades de gendarmerie" et le déploiement "d'une force d'action républicaine avec des moyens exceptionnels pour un territoire sur une période donnée".

"La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement, a poursuivi la locataire de Matignon. Avec le président, nous voulons prendre les procédures efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat."

Mais Elisabeth Borne l'a concédé : "il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier mardi en m'entretenant avec les responsables des Républicains". Malgré tout, le gouvernement mobilisera "dès la semaine prochaine 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes, face à la pression migratoire accrue à la frontière italienne." D'ici l'été, une expérimentation d'une force aux frontières, à la frontière italienne, sera lancée, autrement appelée "la border force".

Une lutte virtuelle sera aussi menée par le gouvernement, avec, début mai, "un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Nous porterons des mesures nouvelles pour lutter contre le cyberharcèlement", a présenté Elisabeth Borne, qui a enfin parlé du combat contre la fraude. "Nous présenterons en mai un plan fraude dont les premières mesures seront mises en place avant l'été. Nous voulons améliorer les contrôles pour qu'ils soient plus efficaces et ciblés."