Le Parti communiste réagit

Après la mise en place d’une délégation de service public (DSP), en ce qui concerne la gestion du périscolaire des écoles de Decazeville au "détriment des Francas", la section du Bassin du Parti communiste se dit "consternée par la décision de la municipalité de Decazeville". En effet, disent-ils, "l’action des Francas en faveur de la jeunesse et de la petite enfance n’est plus à démontrer."

Reconnue d’utilité publique

Ils rappellent alors que "des générations d’enfants et de jeunes ont bénéficié de l’activité des Francas dans le Bassin, de la petite enfance à la préparation du Bafa, et à l’encadrement".

Née en 1944 au sortir de la guerre, l’association (les Francs et Franches camarades), est "un mouvement d’éducation populaire, laïque", insiste le Parti communiste. Et d’insister : "La Fédération nationale des Francas est une association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de celui des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse et des sports".

"C’est un choix politique"

Sans nul doute opposé à la décision prise par la municipalité, le Parti communiste insiste alors sur la mise en concurrence des associations à but non lucratif, "alors qu’il n’y a aucune obligation de DSP. C’est donc un choix politique", affirme-t-il. Nous partageons l’analyse des Francas : "C’est un choix politique qui évince un mouvement d’éducation populaire aux valeurs humanistes et laïques, partenaire historique de l’école publique. La section du Bassin soutient l’ensemble des Francas, les salariés et les bénévoles concernés, et toute action en leur faveur", affirme, dans un communiqué, la section du Bassin du Parti communiste.