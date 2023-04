Des feux stop et clignotants dédiés aux cyclistes et aux trottinettistes

(ETX Daily Up) - Deux start-up françaises innovent particulièrement en matière de sécurité pour les cyclistes et trottinettistes. Des systèmes lumineux permettent, par exemple, de prévenir les autres usagers que l'on est en train de freiner ou que l'on va bientôt devoir changer de direction.

Overade présente l'OxiTurn deluxe, un ingénieux kit pouvant s'installer aussi bien derrière son casque que directement sur le vélo, que ce soit sous la selle ou derrière le porte-bagage. L'idée est qu'un puissant feu rouge s'allume dès que le frein du vélo, ou de la trottinette, est actionné. Cette technologie utilise en fait un petit morceau de silicone placé sur la poignée de frein, lequel communique par radio fréquence avec l'éclairage placé à l'arrière du casque. Cela signifie qu'à chaque fois que le conducteur freine, un signal est immédiatement envoyé et le feu s'allume, prévenant ainsi les usagers de la route qui le suivent que le véhicule est en train de ralentir. Cela devrait éviter tout risque d'accrochage. A noter que l'OxiTurn deluxe est également doté d'une fonction de clignotants, activés quant à eux grâce à une télécommande dédiée installée sur le guidon. Un éclairage spécifique indique alors que l'on va tourner à gauche, ou à droite. Ce système est d'ores et déjà en vente, à 89 euros.

Une autre innovation, signée Gamel, va dans la même direction. Il s'agit cette fois-ci d'un casque intelligent, baptisé Remarquable. L'idée est ici d'indiquer que l'on va bientôt changer de direction, d'un simple hochement de tête. Dans tous les cas, l'émission d'un petit son permet à l'utilisateur d'être prévenu que son geste a bien été compris et que le clignotant fonctionne correctement. A noter que le Remarquable dispose également d'un éclairage avant réglable selon trois modes de fonctionnement (diurne, continu ou alternatif). Ce projet de casque, qui s'adresse là encore aussi bien aux utilisateurs de vélo, de trottinette ou même d'overboard ou de monoroue, devrait prochainement faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Ces innovations rejoignent toutes celles apparues dernièrement et qui n'ont qu'un but : protéger les cyclistes. Pour rappel, c'est le cas du casque gonflable de Bumpair, doté à la fois d'une structure textile très résistante et d'air sous pression destinée à protéger efficacement la tête. Toujours côté français, les cyclistes peuvent également bénéficier du B'Safe, un gilet équipé d'un airbag, lequel se déclenche automatiquement lors d'une chute, offrant ainsi une protection optimale des zones vitales du haut du corps en cas d'accident.

