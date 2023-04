Espalion. Le Decazevillois Alain Layrac présente "Le cours de la vie"

Alain Layrac, né à Decazeville, présentera ce dimanche 30 avril à 17 heures au cinéma Rex, en avant-première, "Le cours de la vie" (durée 1 h 30), une comédie de Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache et sur une musique de Vladimir Cosma. Le film qu’il a écrit a été tourné à Toulouse. C’est un hommage à son frère Philippe, disparu très jeune, et aussi un film sur la vie, sur l’amour, sur le cinéma. "Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l’école de cinéma dont il est désormais directeur. À travers une masterclass hors norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l’art d’écrire un scénario c’est l’art de vivre passionnément".

Une rencontre suivie d’un débat avec le scénariste Aveyronnais qui devrait susciter beaucoup d’émotion.