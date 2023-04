Handball : l'ancien gardien des Bleus Yohann Ploquin nommé entraîneur du Roc

Une fois le départ du manager Raphaël Geslan acté au début du mois, le Roc s’est mis à la recherche de son remplaçant. C’est désormais officiel : il s’agira de Yohann Ploquin, ancien gardien des Bleus !

Un ancien international français à la tête du Roc ! Voilà le profil du nouveau coach aveyronnais en vue de la saison prochaine. En effet, si Yohann Ploquin a aujourd’hui embrassé la carrière d’entraîneur, qu’il poursuivra donc à Rodez-Onet à partir du 1er juillet, ce dernier est davantage reconnu dans le milieu pour ses faits d’armes en tant que joueur. Et que gardien, plus précisément, lui qui a honoré 89 sélections en équipe de France entre 2001 et 2009, remporté l’or européen en 2006 et joué notamment du côté de Toulouse, Saint-Raphaël, Aix-en-Provence et Chartres.

Une envie de stabilité

Une fois sa carrière sur les terrains terminée, Ploquin s’est ensuite progressivement tourné vers le coaching. Chez les jeunes à Genève et les seniors à Nyon en Suisse, puis à Balma et enfin à Poitiers en Nationale 1 Élite, en début d’année dernière. Aucune de ces expériences n’a duré bien longtemps. La dernière en date s’étant même terminée après quatre matches. Mais, âgé de 44 ans aujourd’hui, le Rochelais de naissance, qui était toujours parti seul, sans sa femme et ses deux enfants, dans les villes où il signait en tant que coach, veut désormais s’engager sur projet stable, sur le "long terme ". Au Roc, donc, lui qui débutera son CDI le 1er juillet. "L’éloignement avec la famille était particulièrement compliqué à gérer. Je m’étais promis de ne plus faire ça. Donc je suis très content d’arriver ici avec mes proches. D’autant que le Roc a un projet hypercohérent", se réjouit-il. Et son président, Benoit Courtin, de poursuivre : "Yohann nous a contacté il y a un certain temps, parce qu’il était à la recherche d’un nouveau club et son profil nous a séduit. C’est à la fois un projet professionnel et de vie pour lui."

"Monter à court terme"

Ploquin arrive en tant que "directeur technique". Là où Geslan, débarqué en début de mois, était lui "manager". La différence ? Le nouveau salarié gérera uniquement la partie purement sportive du club, toutes catégories confondues, tandis que son prédécesseur rajoutait à ça le volet administratif. Sa mission principale restera tout de même la gestion de l’équipe masculine, en Nationale 2. Avec l’ambition, comme c’était déjà le cas cette année avant que la situation ne se gâte sérieusement, d’accéder à la N1 : " On m’a déjà proposé d’être adjoint en Proligue (D2), en me disant que l’objectif c’était de jouer le maintien pendant cinq ans. Moi, ce n’est pas quelque chose qui me fait vibrer. Donc il est tôt pour en parler, mais bien sûr qu’on travaillera pour monter à court terme. Que ça se soit dans un ou deux ans, je n’en sais rien, mais oui j’en ai l’ambition. "