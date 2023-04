Entraygues-sur-Truyère. La 3e édition du festival les "Arts d’Olt" débarque le 7 mai dans l’île

Samedi après-midi, un groupe d’artistes plasticiens était accueilli sur l’île par le maire Bernard Boursinhac et son adjointe à l’animation et culture Anne-Marie Fages, pour les derniers préparatifs.

Cette année, pour sa 3e édition, le festival pose son ancre sur l’île d’Entraygues, le dimanche 7 mai et 20 artistes ont répondu présents. Ils étaient 9 participants, à la 1ère édition de Saint-Geniez, et 12 à la 2e édition d’Espalion.

Les "Arts’Olt" est un festival artistique itinérant gratuit qui a pour but de mettre en valeur le travail des artistes locaux et limitrophes et de permettre au public de découvrir leurs univers multiples. Vincent Piau, responsable de l’organisation : "C’est comme une sorte de grand vernissage qui a lieu, un jour dans l’année, où les artistes sont tous présents, pendant 8 heures, pour présenter leur travail et accueillir eux-mêmes leur public".

Les artistes, présents de 10 h à 18 h, seront les suivants : Patrick Peret, Léandre Sylvie, Thomas Chevalot et sa fille, Rudolf Pascal, Magalie Taragonnet, Raphaëla Noël, David Négre, Sophie Palissou, Véronique Déquin, Nathalie Alméras, Nicolas Benédetti, Anne-Marie Bommé, Isabelle Winckler, Guillaumette Silvand, J.-F. Haudiquet, Didier Delmas, Nathalie (trésor nature), Karine Costauzo, Charles Martinez, et "Vinc artiste du peuple".

D’autre part, il est fait appel aux artistes en herbe, débutants ou non, pour se joindre aux artistes du festival, en faisant parvenir l’un de leurs dessins, collages ou peintures qui seront exposés, auprès de leurs œuvres, tout au long de la journée.

Ne pas hésiter à les apporter pour participer à l’événement, soit à la mairie, les jours précédents, soit sur place, entre 10 h et 14 h, en indiquant au dos, nom, prénom, âge et coordonnées téléphoniques.

En fin d’après-midi, un prix des artistes sera décerné afin de récompenser la réalisation qui aura le plus touché le jury. En cas de mauvais temps, repli à la salle multiculturelle.