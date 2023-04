Decazeville. La saison bat déjà son plein pour les joueurs du district

Mettons à l’honneur le remarquable parcours de la Cransacoise Sindy Appercé qui, au tir de précision, a terminé à la 2e place, derrière Audrey Bonnivard (Pet Onet). Sindy, qui fait partie des meilleures féminines du district de Decazeville, s’est même payé le luxe de battre la talentueuse Aurélie Bories (Creissels), se qualifiant pour le même coup pour le championnat régional, à Auch.

140 joueurs ont pris part aux éliminatoires du championnat de l’Aveyron tête-à-tête, à Firmi, avec l’après-midi la pluie qui s’est mêlée au jeu, refroidissant l’ardeur de certains compétiteurs. Ont obtenu leur place pour Espalion : Frédéric Destruel et Thierry Aymard (Trépalou) ; Bruno Pani, Michel Jupin, Yves Pradayrol et Didier Hortélano (Le Gua) ; Jean-Pascal Salabert et Guy Mouly (Montbazens) ; Gilles Billaut, Christophe Milon et Daniel Monier (Firmi)

Le lendemain, ils étaient présents à Espalion pour la phase finale. Nos représentants n’ont pu franchir le cap des quarts de finale, avec Michel Jupin qui avait sorti en 8e de finale Christophe Milon. Bruno Pani a également trébuché en 8e de finale. Ont perdu en 16e de finale : Thierry Aymard, Gilles Billaut, Jean-Pascal Salabert. Les autres joueurs n’ont pu sortir de poule.

Les prochains rendez-vous

Samedi 29 avril, championnat de l’Aveyron triplettes en jeu provençal, terrain de la piscine, à Decazeville, 8 h 30 ; concours officiel à Firmi, doublettes, 14 h 30.

Dimanche 30 avril, 8 h 30, suite du championnat de l’Aveyron triplettes en jeu provençal ; championnat de l’Aveyron doublettes jeunes (juniors, cadets, minimes).

Lundi 1er mai, éliminatoires du championnat de l’Aveyron en doublettes mixtes, à Livinhac, 8 h 30. Il y a 47 duos engagés ; la poule 10, avec Rose-Marie Alary (Livinhac), Laurie Boudou (Montbazens), Sindy Appercé (Cransac) et Manulla Tchiekwa (Le Gua), s’annonce particulièrement indécise. Neuf équipes seront qualifiés pour la finale départementale qui aura lieu à Rignac.

Jeudi 4 mai se disputera la deuxième journée qualificative du masters triplettes vétérans, à Penchot, à 14 h 30, avec huit places à prendre.