Espalion. Domuta championne régionale qualifiée pour le France

Georgiana Domuta, licenciée au club de tennis de table a remporté à Blagnac le titre régional.

La sociétaire de l’ATTE s’est distinguée lors des finales régionales par classement en catégorie féminines 1 299 points, ce week-end à Blagnac (31) où elle est montée sur la plus haute marche du podium et s’est qualifiée pour le championnat de France les samedi 24 et dimanche 25 juin à Barjouville (28) tout près de Chartres. Un brillant résultat complété par le podium, en catégorie 999 points, de Fatou Souraya Kiabou qui s’incline en demi-finale contre le gagnant du tableau et termine troisième.

Il est en attente pour une éventuelle qualification pour le championnat de France. Rahma Houssein prend la 7e place Hommes dans la salle de l’ASPTT Toulouse. En catégorie Hommes 1 599 points, Bourhan, après avoir fini premier de poule, s’incline en huitième de finale avec 3 victoires et une défaite.

En catégorie Hommes 1 099 points, le minime Damien perd dès les sorties de poules.

Challenge du Conseil Départemental

Des félicitations pour les quatre jeunes pousses, dont trois Montézicois, qui ont participé dimanche, à Lioujas, au Challenge organisé par le Comité départemental ping 12 Aveyron, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, pongistes débutants ou confirmés, scolarisés de l’école primaire au lycée. Les quatre pongistes débutants, Charline, Line, Erwan et Raphaël ont été à la hauteur de l’événement, bien encadrés par Sophie, Fabrice et Alain, et ont pu être récompensés comme tous les participants par des lots offerts par le Comité Départemental.