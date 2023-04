Decazeville. Une épicerie de nuit et snack a ouvert rue Gambetta

Un nouveau commerce a vu le jour à Decazeville, au 23 rue Gambetta. Chakir Abules vient d’ouvrir une épicerie de nuit. On y trouve les produits basiques pour vous dépanner : alimentation générale, assaisonnement, gâteaux, boissons (sodas, divers alcools et vins). A cela s’ajoute un snack, proposant des hamburgers, sandwichs, kebab, paninis, tacos, etc.

"Les frites sont faîtes maisons, les légumes sont locaux. Nous faisons aussi des pizzas en continue de 22 heures à 2 heures. Le tout à des prix très abordables", précise Chakir qui est originaire de Toulouse. Les horaires d’ouverture : de 10 h 30 à 15 heures et de 18 h 30 à 2 heures, même le dimanche et les jours fériés (non-stop les mois d’été).

En outre, Chakir Abules va ouvrir à côté, au 21 rue Gambetta, un espace restauration avec, pour chaque jour, une spécialité. Lundi : couscous, mardi : paella, mercredi : poulet-frites, jeudi : moules-frites, vendredi : tajine marocain, samedi : spécialités asiatiques, dimanche : spécialités aveyronnaises.

Contact : 06 18 17 09 82.