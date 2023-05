Nauviale. L’ADMR, une association qui crée du lien

Une centaine de personnes avaient répondu samedi dernier à l’invitation de l’association ADMR de la région de Marcillac qui organisait son traditionnel goûter à la salle des fêtes.

"Ce fut un beau moment d’échanges, de partage, de convivialité, de bonne humeur et de retrouvailles pour beaucoup" s’est félicité le président François Périé soulignant que l’équipe de bénévoles n’avait pas ménagé sa peine pour l’organisation. Préparation de gâteaux à la broche, pâtisserie, décoration fleurie des tables…

Chacun a mis la main à la pâte pour accueillir agréablement les bénéficiaires qui sont tous repartis avec une fleur en pot en souvenir. Les salariés(e) s ont covoituré ceux qui n’avaient pas de moyens de transport. Les absents n’ont pas été oubliés car ils auront eux aussi leur part de goûter apportée à leur domicile. Seize choristes et une accordéoniste tous passionnés de musique et de chants populaires de la région de Bruéjouls ont animé gracieusement l’après-midi.

Leur enthousiasme a entraîné la salle qui a repris en chœur les chansons qu’elle connaissait bien. François Périé et son équipe ont remercié chaleureusement "toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce bel événement qui a permis de créer du lien et de passer un bon moment".