La Loubière. Deux conférences à caractère historique à l’agenda de mai et de juin

L’association Valorisation du Patrimoine Bâti de la Loubière a programmé deux conférences pour le printemps. Mardi 31 mai, Bruno Ginisty, coprésident de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron et résident de la commune proposera une conférence sur le thème des métiers, commerces et boutiques d’antan à Rodez.

Les recherches effectuées sur ce thème ont permis l’édition d’un livre enrichi de nombreuses photos qui seront projetées lors de cette conférence. Cette conférence se déroulera dans la Tour du village d’Ortholès qui a été restaurée avec le concours des bénévoles de l’association.

Le mardi 30 juin, Louis Mercadié, auteur de nombreux ouvrages sur l’Aubrac et des célébrités, lui aussi membre de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l’Aveyron, proposera une conférence sur le thème "Les places des femmes dans la grande guerre mondiale". Cette conférence se déroulera à la salle d’animation des Épis à Lioujas.