Tauriac-de-Naucelle. L’hommage ému du maire Jean-Luc Tarroux à Daniel Bousquié

Après deux mois de combat contre la maladie, Daniel Bousquié, conseiller municipal, s’en est allé. Jean-Luc Tarroux, maire du village, a tenu à lui rendre un hommage appuyé ;

"Daniel, lors de notre rencontre à l’automne 2019 quand je t’ai proposé le deal de m’accompagner pour cette aventure un peu folle de l’élection municipale et même si tu étais réticent au départ, j’ai tout de suite senti que j’avais touché une corde sensible. Très rapidement tu es venu me dire, d’accord je viens avec toi. Depuis 3 ans nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. Fidèles et disponibles, nous avions l’un pour l’autre de l’estime et je crois pouvoir dire sans forfanterie que tu étais fier, non seulement d’appartenir à cette équipe, mais aussi du travail accompli. Daniel, si j’ai pu te redonner le goût des autres et du service public, alors mon engagement n’aura pas été vain. Te rendre une motivation perdue t’aura permis durant ces 3 années d’oublier un peu les petits et grands soucis de la vie. Malheureusement, cette satanée maladie vient d’avoir le dernier mot et sans toi plus rien ne sera pareil. Pour ce 3e mandat, tu avais des projets, des envies pour cette collectivité et nous allons ensemble, avec l’équipe municipale, les mener à bien. Bien sûr il va être difficile d’accepter de ne plus croiser ta carcasse dans la mairie, mais ta présence habitera le lieu encore longtemps."

L’église de Tauriac était trop petite pour accueillir la foule d’amis qui a accompagné l’épouse de Daniel Bousquié, Chantal et ses enfants, Christelle, Romain et Florie, pour sa dernière sortie.