Espalion. Le Lions Club se prépare à prendre le large

Le Club d’Espalion propose une belle journée à la mer ouverte à tous.

Les Lions collaborent dans la convivialité et le partage. Altruisme, éthique, générosité, gentillesse, amitié, engagement s’inscrivent dans une démarche responsable aux niveaux individuel et collectif pour relever les défis actuels.

Fidèle à toutes ces valeurs et après une année riche en actions et manifestations diverses et fructueuses, avant de passer les rênes à son successeur, le président du Lions Club Espalion Haut-Rouergue, Christian Régis, organise une journée festive et conviviale au bord de la Méditerranée, le mercredi 14 juin prochain. Cette sortie loin des bases du club, est concoctée par Christian depuis plusieurs semaines, avec le sérieux et l’enthousiasme qui le caractérisent, avec l’aide précieuse de Bernard Vergnet, Sétois de cœur sans oublier le concours d’amis du Lions club de Sète pour les contacts et l’organisation de proximité.

Un beau programme

Le voyage s’effectuera en car. Le programme envisagé est le suivant : visite du Mont Saint-Clair (avec possibilité de visiter l’atelier d’une artiste peintre, amie de Christian), arrêt sur la tombe du célèbre chanteur et poète Sétois Georges Brassens ou visite du non moins célèbre marché de Sète, réception chez un ami ostréiculteur avec visite de l’entreprise, apéritif, repas typiquement sétois (rébuto et brasucade, huîtres gratinées ou tielles sétoises, plateau de coquillages, dessert, café, vins et… bonne humeur comprise). Après le repas, petite promenade digestive avant l’embarquement pour une visite de l’étang de Thau et des canaux. Après le retour sur la terre ferme et avant le voyage de retour, le pot de l’amitié sera offert par le club.

Le but de ce projet de sortie à la mer est de passer une journée de convivialité afin de créer (ou de renforcer) des liens de rapports humains et d’amitié entre tous les participants et tout simplement pour le bonheur d’être ensemble "entre gens de bonne compagnie". Cette sortie est ouverte à tous, Lions de tous les clubs du département, actuels anciens ou futurs Lions, mais aussi aux amis des Lions ou tout simplement aux amateurs d’une belle journée à la mer.

Le prix de cette journée est de 70 €. Pour tous renseignements complémentaires et pour les inscriptions, contacter au plus tôt Christian Régis au 06 07 22 72 95.