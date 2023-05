Bozouls. Le livre s’anime à la médiathèque…

En mai, c’est la fête mondiale du jeu. À cette occasion, la médiathèque André-Baudon de Bozouls souhaite mettre en lumière l’univers ludique dans la médiathèque en commençant par des rendez-vous de lectures divertissantes puis au fil des mois par des sélections et des surprises à venir.

Les trésors cachés de la Médiathèque vont enfin être dévoilés aux jeunes lecteurs avec les lectures récréatives du mois de mai. Nathalie et Maguy, responsables de la structure, proposent donc des rendez-vous de découverte en mettant à l’honneur les livres jeux de David A. Carter et l’univers magique du pop-up.

Des livres animés, ludiques, artistiques et créatifs pour s’émerveiller, jouer, être surpris et rêver… des bijoux de papier et d’inventivité que les bibliothécaires vous dévoileront à la Médiathèque de Bozouls le mercredi 10 mai à 14 h et à 15 h et le mercredi 24 mai à 10 h et 11 h.

Ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir des livres magnifiques le plus souvent exclus du prêt car très fragiles.

Renseignements et inscriptions au 05 65 48 51 52.

Médiathèque, 6 rue Marc-André-Fabre.