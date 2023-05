Météo : premières vigilances pour les orages ce jeudi en France, avant un week-end électrique ?

Météo France place, ce jeudi 4 mai 2023, 19 départements en vigilance jaune pour les orages. Le chiffre grimpera à 31 vendredi, avant un week-end électrique ?

La France a connu un mercredi 3 mai 2023 très doux, avec des températures avoisinant les 30°C, notamment sur la côte basque. Mais l'Hexagone verra une vague orageuse toucher plusieurs de ses territoires, à compter de ce jeudi 4 mai.

19 départements en jaune

À compter de la mi-journée, ce 4 mai, 19 départements de France, situés en Normandie, dans les Hauts-de-France et en région parisienne vont basculer en vigilance jaune orages. Cela concerne la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, l'Eure, les Yvelines, Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais, et enfin un dernier département plus éloigné : la Saône-et-Loire.

Une première vigilance pour les orages, ce jeudi 4 mai 2023. Météo France - Capture d'écran

La vigilance grimpe à 31 départements vendredi

Selon Météo France, vendredi, le chiffre va grimper à 31 vendredi. La vague orageuse balayera le pays d'ouest en est et touchera, en début de journée, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avant de s'étendre, dans l'après-midi, en direction du Jura, et de concerner, également, les Hauts-de-France et la région parisienne.

Toujours selon Météo France, la vigilance devrait être totalement levée à partir de 21 heures, ce vendredi 5 mai 2023.

Le nombre de départements en vigilance jaune va passer de 19 à 31, vendredi 5 mai 2023. Météo France - Capture d'écran

Vers un samedi électrique

Les orages devraient aussi se montrer présents à compter de samedi. "Votre week-end prolongé du 8 mai s'annonce une nouvelle fois très orageux. Une dégradation marquée avec des orages potentiellement violents est attendue en soirée de samedi", indique La Chaîne Météo, sur Twitter. Le prévisionniste annonce un temps "lourd et orageux" du sud-ouest jusqu'aux Alpes.

Votre #weekend prolongé du #8mai s'annonce une nouvelle fois très orageux. Une dégradation marquée avec des #orages potentiellement violents est attendue en soirée de #samedi. Pour votre lundi férié, le ressenti sera estival au sud et automnal en direction de la Manche \u26a0\u26c8\ud83c\udf21 pic.twitter.com/gFuNj6rfa9 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 3, 2023

Selon les prévisions de Météo France, les dernières heures du samedi 6 mai s'annoncent, effectivement, électriques dans une large diagonale, traversant l'Hexagone du sud-ouest au nord-est.

Entre la soirée et la nuit de samedi, les orages devraient toucher une grande partie de la France. Météo France - Capture d'écran

À quoi s'attendre pour dimanche et lundi ?

Pour les dimanche 7 et lundi 8 mai, les orages devraient s'éloigner du pays, selon Météo France. L'Hexagone composera avec des éclaircies mais aussi des averses dimanche, avec un thermomètre qui peinera à atteindre les 20°C.

Eclaircies et averses sont au programme pour la journée du dimanche 7 mai. Météo France - Capture d'écran

En revanche, pour lundi, gros nuages et pluie sont au programme pour la quasi-totalité de la France, à l'exception de la côte méditerranéenne.