Espalion. Plus de 300 convives invités par le CCAS

Plus de trois cents personnes ont participé mercredi à midi, au centre Francis-Poulenc, au repas des aînés.

Tous les deux ans, le CCAS invite les personnes de 70 ans et plus de la commune, ainsi que leurs conjoints, au repas des aînés, une manifestation festive et conviviale, très appréciée. Annulée en 2021 à cause du Covid, et remplacée par un bon dans un restaurant de la ville, elle a fait un retour réussi, dans une ambiance joyeuse, avec une forte participation, dans la grande salle du centre Francis-Poulenc agrémentée des fleurs et plantes de Rozière Horticulture.

Éric Picard, maire, a dit son plaisir de retrouver toutes ces personnes, avant de remercier Claudine Bussetti cheville ouvrière du CCAS et ses deux animatrices Mathilde et Cécile.

Claudine Bussetti a remercié tous les participants et a rappelé que le CCAS propose ses services d’aide à domicile et qu’ils peuvent à cet effet s’adresser à la mairie.

Place ensuite aux réjouissances. Le menu avec kir, petits fours, ris d’agneau, pavé de bœuf, aligot, haricots verts, plateau de fromage, profiteroles maison était préparé par Pierre-Marie Lacan. Quant à l’animation musicale qui a accompagné les convives tout au long de la manifestation, elle était assurée par Nicolas Ullern.

Un moment de plaisir apprécié par les participants.

Cette rencontre a connu une forte affluence et les tables étaient bien garnies.

