Aveyron : à Millau, jusqu'à 3 mois d'attente pour demander et recevoir ses nouveaux papiers d'identité

Pour partir en juillet avec une carte ou un passeport valide, cela paraît compliqué…

Yarra, 30 ans, habite à Montpellier. Il y a quinze jours, elle s’est rendue à Millau en covoiturage pour renouveler son passeport. "Chez moi, il n’y avait pas de rendez-vous avant mi-juillet. Sachant qu’il faut compter un mois de plus pour la fabrication des passeports (le délai est plutôt de huit semaines, voire deux mois, NDLR), j’ai cherché des mairies avec des rendez-vous plus proches…. À Millau, j’en ai eu un sous huit jours." Soulagée, elle poursuit : "C’était du temps et de l’argent pour l’essence que j’étais prête à dépenser car je dois me rendre au Royaume-Uni cet été pour le mariage d’une amie. Il était hors de question de ne pas y aller pour une histoire de papier." Avant d’entrer en mairie, elle livre sa solution : "Sur vitemonpasseport.fr, ça donne les rendez-vous les plus proches de chez soi."

Deux mois de vérification

Sur millau.fr, l’entretien en mairie peut se prendre en ligne. Véronique Lafon, directrice du service population, sollicite l’anticipation car les délais s’allongent : "Pour obtenir un rendez-vous, nous ne sommes pas si mal placés puisque nous sommes à 45 jours d’attente en moyenne. Sur le site, une prédemande est à remplir via l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) pour simplifier la procédure, d’autant que nous sommes limités en papier Cerfa fournis par la préfecture. En sachant que des créneaux sont réservés pour des urgences professionnelles, humanitaires, ou la maladie d’un proche ou des obsèques, etc. Là, nous en avons toujours, mais il faut nous contacter ou venir en mairie, notamment les jeunes qui passent leur bas et ont besoin de leur pièce d’identité." Idem pour les juilletistes avec des justificatifs de voyage…

Et ce n’est que le début de la procédure comme l’explique Véronique Lafon : "Ensuite, les vérifications sont faites par le Cert (Centre d’expertise et de ressource des titres) de l’Hérault. La préfecture parle de huit semaines de délai, moi je rajouterai au moins deux moi actuellement pour obtenir ses papiers. Par exemple, jeudi 3 mai, étaient vérifiées les demandes déposées le 16 mars."

La faute aux Héraultais ?

Les vérifications faites, la production est lancée à l’imprimerie nationale où il faut encore patienter quinze jours (compris dans les délais indiqués par la préfecture). Et ceci concerne tous les titres d’identité, une carte n’ira pas plus vite qu’un passeport et inversement. "Il vaut mieux profiter des périodes creuses pour effectuer les démarches plutôt que de s’y prendre à la dernière minute. Pour partir au mois de juillet, ça me paraît compliqué…" Sur millau.fr, l’usager choisit le titre demandé et indique sa ville. Les créneaux s’affichent, mais varient du jour au lendemain à la suite des désistements. "Récemment, nous avons libéré des créneaux. Jeudi dernier, le premier rendez-vous possible en mairie était le 9 juin, donc 34 jours de délai. Ce qui porte au mois d’août prochain la délivrance de la pièce d’identité. Nous recevons beaucoup d’Héraultais et d’autres qui allongent les files d’attente", conclut la directrice. Des Héraultais comme Yarra, qui elle pourra aller au mariage...