Baraqueville. De bien jolies vacances à "L’île aux enfants"

"Voici venu le temps des rires et des chants, dans l’île aux enfants c’est tous les jours le printemps !" et "C’est ici-bas, Baraqueville" tel sont les hymnes entonnés par les enfants et leurs animateurs, tous les matins, à l’ACM de Baraqueville, géré par le Pays Ségali Communauté.

Pour ces vacances de printemps, les séances de langage, de chants, d’éveil corporel (sur des chansons tels que la Danse d’Hélène, tchic et tchac, la chenille, la danse des pingouins…) ponctués par le jeu de la statue, les temps d’activités (défis sportifs, chasse au trésor, ateliers culinaires, projets collectifs…) et diverses découvertes (sur la biodiversité et sur le cycle de la matière) ont agréablement rempli les journées de chacune et chacun.

Tout était prévu pour que les enfants se sentent vraiment en vacances ! Un temps éducatif et ludique intergénérationnel, dans le cadre du printemps du jeu (projet interservice issu de la CTG) a également eu lieu, pour le plaisir des enfants et des résidents du Foyer logement "Les Fontanilles".

L’intervention de Freddy (constructions de l’infini) et d’Édith Blanchard (éveil musical), la visite de la déchèterie et la journée équitation au centre équestre Le Moulinou, laquelle a ponctué les vacances, ont ravi les lapinous et les aventuriers !

En attendant les vacances estivales (réservations via le portail citoyen du 15 mai au 15 juin), pendant lesquelles l’ACM "L’île aux enfants" sera ouvert du 10 juillet au 28 juillet et du 14 août au 1er septembre, les enfants continueront de découvrir tout en s’amusant les mercredis à venir avec un riche programme.

Pour tous renseignements ou informations sur le fonctionnement de l’ACM, veuillez-vous adresser à Isabelle Jean-Baptiste ou à Clément Lafarge : acmileauxenfants@payssegali.fr