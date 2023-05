Olemps. Petite récrée : les vacances ont été riches en découvertes

À l’heure du bilan, après ces 15 jours de vacances, Mathilde Trémolières, la directrice du centre de loisirs des Francas, La Petite récrée est satisfaite : "Du beau temps, de belles sorties et un centre qui n’était pas trop chargé : c’est habituel pendant les vacances, nous avons moins de monde que les mercredis mais nous avons fait le plein pour les sorties avec, à chaque fois, 45 enfants." Il faut dire que le programme était attrayant : course d’orientation dans le trou de Bozouls, journée à Roupeyrac avec visite du moulin, découverte du fonctionnement d’une ruche pour les petits puis fabrication de bougies à la cire d’abeille, les grands ayant, de leur côté, participé à un escape-game nature dans le village et autour du moulin. La journée à Micropolis avec, souligne Mathilde, "deux animateurs du site exceptionnels" a permis aux enfants de faire de belles découvertes.

La dernière sortie, à Combelles, a été consacrée à une promenade le matin puis à des grands jeux d’extérieur l’après-midi. Car, pendant cette quinzaine, l’important était de profiter au maximum du beau temps !

Le dernier trimestre avant les grandes vacances visera à se mettre dans la peau d’un jardinier, aventurier, journaliste, sportif, animateur, compositeur, chanteur, cuisinier et… vacancier. Et ces compétences seront mises à profit le 28 juin lors de l’assemblée générale des Francas à Gourgan puisque les jeunes cuisiniers prépareront le pot qui sera servi ainsi que des chansons qui animeront la soirée.

Renseignements : 06 21 68 18 92 lapetiterecree.olemps@gmail.com