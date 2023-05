Coubisou. Tout savoir sur l’épopée argentine

Dans le cadre du trimestre littéraire hispanique Espagne et Amérique latine, la médiathèque d’Estaing, en collaboration avec l’association Rouergue-Pigüé, propose une soirée culturelle sur "La grande épopée rouergate : de l’Aveyron en Argentine et la fondation de la colonie franco-occitanophone de Pigüé dans la Pampa", le vendredi 12 mai, à 19 h à la salle des fêtes d’Estaing.

Programme de la soirée : vision du film sur la colonie de Pigüé et la fondation de l’association Rouergue-Pigüé ; présentation et explication de tous les aspects (histoire, généalogie, descendants, langue occitane dans le contexte social…) de cette émigration aveyronnaise par les membres de l’association et découverte de deux livres éditées, la BD de Jean-Christophe Vergne "L’aventure Pigüé" et "Aveyron-Pigüé, les descendants" de Catherine Samson et Valentin Bécouze.

Cette soirée se poursuivra autour d’un échange avec le public avant le partage du pot de l’amitié. Entrée libre, ouvert à tous.

Pour info, des ouvrages sont disponibles à la médiathèque : "L’aventure Pigüé", la BD de Jean-Christophe Vergne, "Aveyron-Pigüé, les descendants", de Catherine Samson et Valentin Bécouze, "Marie Viala : biographie romancée", écrit par sa petite-fille Ofelia Jany, "L’appel de la Pampa", roman de Sylvie Anne, "Si Pigüé m’était conté", de Raymond Boucays. Des ouvrages à découvrir sans modération.