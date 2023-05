Guerre en Ukraine : offensive sur Bakhmout, livraison de missiles, "réponse appropriée"... ce qu'il faut retenir de ces dernières heures

Le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, affirme que les forces ukrainiennes avaient débuté leur contre-offensive et approchaient de la ville de Bakhmout. De son côté, la Grande Bretagne fournit à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée "Storm Shadow" de conception franco-britannique.

Les affirmations de Evguéni Prigojine ont été publiées sur Telegram. En réponse à une question d'un média russe sur la contre-offensive anticipée de l'Ukraine, le chef du groupe paramilitaire a indiqué que les opérations ukrainiennes étaient "malheureusement en partie réussies".

Evguéni Prigojine réagissait aux propos de Volodimir Zelensky, qui affirmait que la contre-offensive avait été retardée car les forces ukrainiennes attendaient plus d'aides de la part des pays étrangers. Il a déclaré que le président ukrainien avait "été trompeur" en affirmant que l'offensive n'avait pas encore commencé.

Wagner demande des munitions et des armes

Les forces russes, combattants de Wagner en tête, sont engagées depuis l'été dernier dans une sanglante bataille pour le contrôle de Bakhmout, ville située dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Mercredi, les forces ukrainiennes et Evguéni Prigojine ont déclaré que l'armée de Kiev avait mis en déroute une unité de l'armée russe près de Bakhmout.

Le fondateur du groupe Wagner a maintes fois réclamé des munitions et des armes de la part des dirigeants russes, accusés d'être responsables des revers observés autour de la ville.

La Grande-Bretagne a livré des missiles longue portée à l'Ukraine

En parallèle, la Grande-Bretagne fournit à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée "Storm Shadow" de conception franco-britannique, a annoncé jeudi le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.

"Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que la Russie tue des civils", a déclaré Ben Wallace devant le Parlement britannique. "La Russie doit comprendre que ce sont ses seules actions qui ont mené à la livraison de tels systèmes à l'Ukraine", a-t-il ajouté.

Le Kremlin promet une "réponse appropriée"

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a promis pour sa part une "réponse appropriée de l'armée russe", comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel équipement occidental est fourni à l'armée de Kyiv.

L'Ukraine demande de longue date à ses alliés occidentaux de lui fournir des missiles lui permettant de frapper toutes les cibles militaires et stratégiques russes dans les territoires ukrainiens occupés, y compris le pont de Kerch reliant la péninsule de la Crimée à la Russie.

Une partie des bases, dépôts de munitions ou de carburant et centres de commandement de l'armée russe en Ukraine restent en effet pour le moment hors de portée des armes ukrainiennes, hormis certains drones.

L'hypothèse de missiles ATACMS américains, d'une portée de 300 km et pouvant être tirés par les systèmes de lance-roquettes Himars dont dispose l'armée de Kyiv, a longtemps été privilégiée mais la Maison blanche a mis son veto à ce projet par crainte d'une escalade avec la Russie.

Les missiles "Storm Shadow" peuvent atteindre des cibles situées entre 250 et 500 km

La semaine dernière, un groupe de pays européens mené par la Grande-Bretagne a pris le relais en lançant un appel d'offres pour des missiles d'une portée pouvant atteindre 300 km destinés à l'armée ukrainienne.

Londres, qui a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois la possibilité de fournir des "Storm Shadow", avait cependant assuré mardi que la décision n'avait pas encore été prise.

Les missiles franco-britanniques Storm Shadow (SCALP-EG en français), développés par Matra et British Aerospace dans les années 1990 et désormais produits par MBDA, peuvent être tirés depuis un bateau ou un avion de chasse. Transportant une charge explosive de 450 kg, ils peuvent atteindre selon les versions des cibles situées entre 250 et 500 km.

L'armée de l'air française a notamment tiré 12 de ces missiles contre des cibles du groupe Etat islamique en Syrie dans le cadre de l'opération "Chammal" entre décembre 2015 et janvier 2016.