Flavin. Les enfants ont appris à fabriquer du pain

L’accueil de loisirs de Familles rurales a accueilli Virginie de Saint-Julien de Rodelle. Elle est animatrice en boulangerie et a appris aux enfants comment fabriquer du pain. Matériel et ingrédients mis à disposition, ils se sont lancés dans le pétrissage, le façonnage après que la pâte ait reposé et enfin la cuisson, pour obtenir chacun du pain frais au sortir du four apporté par Virginie.

Lors de cette journée et au travers de jeux, les enfants ont appris le chemin de la graine au pain, la filière qui rassemble agriculteurs, meuniers et boulangers. À la fin de journée au centre, chacun a rapporté son pain à la maison pour une dégustation en famille.