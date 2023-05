Carte d'identité et passeport : pourquoi le renouvellement des papiers est mis en attente pour certains usagers

En cas de changement d’adresse, inutile d’essayer de renouveler sa carte d’identité ou son passeport. Depuis le 12 avril, ce motif est provisoirement désactivé. Le nombre de demandes de cartes nationales d’identité (CNI) et passeports demeurant actuellement à un niveau très élevé, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a décidé de reconduire la suspension des renouvellements de titres d’identité motivés par un changement d’adresse, à compter du 12 avril 2023 et pour quelques mois. Déjà mise en place en 2022, cette mesure permet de donner la priorité aux usagers dont le titre est expiré, perdu ou volé. Depuis le 12 avril, la fonctionnalité du téléservice de pré-demande de carte nationale d’identité et de passeport permettant de sélectionner le motif de changement d’adresse est provisoirement désactivée. Un message d’avertissement prévient l’usager de cette indisponibilité temporaire. Les mairies demanderont aux usagers de différer leur demande de renouvellement de titres d’identité pour ce motif. À lire sur le sujet Carte d’identité et passeport : ce site vous permet de trouver plus facilement un rendez-vous Un changement qui n’est pas obligatoire Pour rappel, il n’y a aucune obligation légale et réglementaire de renouveler son titre en cas de changement d’adresse. Le Code civil pose en effet le principe de la liberté de la preuve du domicile, qui peut s’effectuer par la présentation de divers documents (facture de gaz ou d’électricité, quittance du loyer, etc.) et aucune sanction n’est prévue pour les usagers présentant un titre dont l’adresse indiquée n’est pas exacte ou actualisée. Il sera toutefois possible de demander en mairie le renouvellement d’un titre pour changement d’adresse en justifiant d’une situation exceptionnelle, par exemple pour les majeurs protégés ou en cas de situation particulière d’un usager. À lire sur le sujet Carte d’identité et passeport : Borne s’engage à diviser par deux les délais d’obtention d’ici à l’été Validité prolongée Compte tenu des difficultés rencontrées par beaucoup, notamment vis-à-vis de certains établissements de crédit qui rejettent des dossiers présentant des CNI délivrées depuis plus de dix ans, il est rappelé que les cartes d’identité délivrées à des majeurs avant le 1er janvier 2014 et encore valides à cette date ont vu leur durée de validité passer de dix à quinze ans. Autrement dit, les usagers qui sont dans ce cas peuvent, même si la date de validité inscrite sur la carte est dépassée, continuer à l’utiliser pour leurs démarches pendant ces cinq ans supplémentaires. Enfin, il convient de rappeler que les cartes nationales d’identité et les passeports périmés depuis moins de cinq ans restent valables lorsqu’il est demandé de présenter un titre pour passer un examen ou le permis de conduire.

Archive Midi Libre - Gilles Lefranq