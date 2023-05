La Folie au buron : une troisième édition au bon goût de l'Aveyron se prépare à Condom-d'Aubrac

Rémi Revel, fromager et traiteur, organise la troisième édition de la Folie au buron samedi 20 mai au buron des Enguilhens à Condom-d’Aubrac.

12 dans l’assiette. Derrière ce nom se cache Rémi Revel qui emploie la moitié de son temps en tant que salarié agricole et fromager en laguiole AOP fermier et l’autre moitié à développer sa microentreprise pour mettre en avant les bons produits aveyronnais. "L’idée est de valoriser les produits locaux dans une démarche qualité avec le circuit court", résume ce passionné, originaire de Bozouls, qui fait traiteur et livre ces colis de viande (porc du Fel, bœuf de Lassouts, agneau), le tout dans la démarche Bleu Blanc Cœur dont il est devenu ambassadeur. Rémi Revel proposera d’ailleurs comme nouveauté la nouvelle saucisse au roquefort lors de la troisième édition de la "Folie au buron" qu’il organise samedi 20 mai au buron des Enguilhens, à Condom-d’Aubrac.

Au menu : bons plats et banda

"Il n’y aura que des produits aveyronnais comme la Maison Pouget à Pruines dont le jus de pommes sert à fabriquer la Mandarelle proposée en dessert, la cave d’Éric à Espalion, le tout animé par la banda Les souvenirs de Nestor d’Espalion", précise-t-il. Et on peut compter sur la banda espalionnaise pour mettre la folie au buron.

Rémi Revel a été élevé dans le bon goût, études en conséquence, avec l’école fromagère d’Aurillac et l’apprentissage chez Benoît Rozière et Caroline Carette à la Borie Haute à Saint-Amans-des-Côts où il travaille à mi-temps.

Boutique en ligne en juin

Pour le reste, il développe son activité avec l’ouverture d’une boutique en ligne début juin pour commander de bons produits locaux. "Je transforme tout de A à Z avec l’atelier de découpe, seul certifié bio, sans nitrite, sans conservateur de l’Aveyron, à Camarès. Cela me tient à cœur de travailler la qualité", conclut Rémi Revel.

En attendant, il donne rendez-vous samedi 20 mai à partir de 11 h au buron des Enguilhens, avec animations, repas midi et soir.

Réservations sur www.12danslassiette.fr