Ce western baptisé "Wiisteria" a été tournée sur le plateau de l'Aubrac à l'été 2022.

Un film en sortie nationale à Condom-d’Aubrac, c’est inhabituel. Le public nombreux venu assister à la présentation par le réalisateur Samuel Attias ne s’y est pas trompé.

Et pour cause : ce "western-baguette" comme dit le réalisateur en référence au "western-spaghetti", a été tourné ici, aux Enguilhens, sur l'Aubrac durant l’été 2022. Et ce film a présent sorti a il est vrai de quoi piquer la curiosité, puis l’intérêt. Les paysages grandioses, magnifiés sur grand écran, se prêtent for bien à une intrigue censée se dérouler au Wyoming au 19e siècle. Le buron "relooké" en conséquence au moyen d’accessoires chinés chez les Condomois parachève l’illusion d’une ferme de pionniers nord-américains.

On ne s’étonne donc pas de voir évoluer entre les burons de l'Aubrac des indiens pourchassés par le méchant shérif dans la plus pure tradition des westerns. Sauf que Wisteria, jeune Indienne blessée, est recueillie par Jason, le fermier solitaire inconsolable depuis le décès de son épouse et de son fils, et qui va trouver là sa rédemption.

Violeta Debliek, dans le rôle titre, muet de surcroît, arrive à moduler son visage en évoluant de la crainte au doute puis à l’amour.

Michael Flynn incarne de son côté un shérif très crédible, tout comme Jasen Wade dans le rôle du fermier.

N’oublions pas non plus la petite Tia Alazard, dans le rôle du bébé, vedette locale sans fard.

Le rythme assez lent rompt avec les codes du western traditionnel et l’utilisation du clair-obscur rappelle, aux dires du réalisateur, l’origine du cinéma en noir et blanc. Ce qui accentue aussi une atmosphère intimiste.

Au festival de Brooklyn

La projection a été suivie d’un échange nourri avec le réalisateur qui a chaleureusement remercié les Condomois de leur accueil et a développé la réaction très positive du public américain au festival de Brooklyn en juin dernier, et son incrédulité à admettre un tournage en France et sur l’Aubrac en particulier : "Aubrac ? where is it ?". Plutôt que de parler de "western-baguette", il serait plus judicieux de définir Wisteria comme un "western-aligot", n'est-ce pas monsieur Attias ?

La prochaine projection aura lieu à Paris au mois de novembre. Les dates et le lieu sont encore à préciser. Elles le seront ultérieurement.

En conclusion, la maire, se faisant la porte-parole de tous, a remercié le réalisateur pour ce coup de projecteur très positif pour l’image de la région.