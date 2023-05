Trémouilles. Théâtre : un bel après-midi dominical avec les Baladins d’Olt

Un fonds musical sur la chanson de Serge Gainsbourg "Des petits trous, des petits trous..".. s’est fait entendre en attendant les trois coups.

Puis le rideau s’ouvre et les spectateurs venus en nombre, découvrent un décor épuré : une tente, un canapé, un tamtam, racontant un emplacement de SDF sous un pont de Paris.

Juliette, nostalgique des années 60 et Tina, jeune routarde, s’invectivent dans un dialogue comique et savoureux.

Mais voilà que Mylène, bourgeoise désespérée, vient se noyer sous leur pont.

Sauvée, elle rejoint le duo et se déroule durant une heure trente une comédie contemporaine émouvante avec des situations cocasses, drôles, inattendues…

Les acteurs de la troupe des Baladins d’Olt, Anne-Marie, Danièle, Jeanine et Bruno qui est aussi metteur en scène sur une pièce de Marc Crampon, sont excellents dans leur prestation, tout y est : l’intonation, la générosité des sentiments exprimés, l’osmose dans les répliques qui fusent… Et leur entente et leur bon esprit d’équipe engendrés lors de répétitions tous les vendredis à 21 heures à la salle de la gare d’Espalion traduisent bien leur bonheur d’être ensemble sur les planches.

Cette manifestation proposée à la salle des fêtes par la commission culture a permis de faire passer un moment dominical agréable.