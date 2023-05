Villefranche-de-Rouergue. La fidélité au travail récompensée

Cette année, ils sont 37 ouvriers, employés ou cadres de l’entreprise à recevoir la médaille d’honneur frappée d’une Marianne et un diplôme du Ministère du travail. Une longévité et une fidélité que Yohan Fabre, directeur de Lisi Aérospace, et Isabelle Assié, Directrice des Ressources Humaines, ont salué en remerciant chaque récipiendaire "pour le temps passé et l’investissement personnel mis au service du site Villefranchois créé en 1939." Les médaillés sont pour le grand Or (40 ans) : Françoise Alogues, Philippe Haxaire, Yvan Lafon, Bernard Rocques. Or (35 ans) : Nathalie Boudet, Eric Boutonnet, Vincent Debar, Pascal Laporte, Joël Olivié. Vermeil (30 ans) : Pascal Cadaux, Alain Costes, Guy Guiraudie, Rolande Nogaret, Jean-Claude Palinhos, Solange Pezet, Laurent Souillot, Mohamed Tachouaft. Argent (20 ans) : Elisabeth Astor-Segond, Guillaume Castelnau, Christel Cavalié, Julien Cavalié, Cédric Combes, Séverine Espinasse, Estelle Exbrayat, Sébastien Gras, Ludovic Grialou, Philippe Lagarrigue, Christian Lasserre, Valérie Levy, Elise Malaviale, Teddy Portal, Vincent Pourcel, Fabrice Roche, Jérôme Rozycki, Valérie Trochon, Anabelle Vaysse, Cédric Vayssière.