La Loubière. Tom est devenu artiste peintre

Tom a souvent suscité une sincère admiration par son courage et son fatalisme pour surmonter l’épreuve d’une maladie invalidante. On lui connaissait une passion pour créer des collections, pour les voitures et les rallyes automobile. Ses connaissances approfondies et détaillées surprenaient ses interlocuteurs. Bon nombre de visiteurs de l’exposition, proposée à la Tour d’Ortholès par le Foyer rural de La Loubière, ont eu la surprise de découvrir les dessins réalisés par Tom qui s’est découvert cette passion nouvelle. Il s’est donné les moyens de progresser rapidement en prenant des cours. Il ne fait donc guère de doute que Tom proposera une collection d’œuvres plus nombreuses voire plus abouties si l’exposition François Lauras est renouvelée l’an prochain. On peut compter sur sa détermination, sur son esprit créatif et persévérant pour découvrir une nouvelle collection de dessins…