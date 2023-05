En transportant 236 000 voyageurs par an, scolaires et tourisme, l'entreprise familiale Ségala cars, entre les mains de la famille Ginestet depuis trois générations, a su tracer sa route.

Le transport en autocar a su se réinventer. Le secteur est même en pleine expansion. Et redevient même une vraie solution de mobilité qui permet de lutter contre la congestion des routes et l’autosolisme. "Avec beaucoup de convivialité puisque l’autocar est là pour faciliter l’échange", indique Béatrix, incarnant la troisième génération Ginestet à la tête de l’entreprise familiale Ségala cars installée à Naucelle gare et Luc-la-Primaube, qui se veut rester à taille humaine.

Eco-conduite, moins de CO2, eaux de pluie, réduction du papier...

Des voyages responsables. Engagée dans un transport écoresponsable, la société met en place des actions concrètes tout au long de l’année.

Ségala cars a su innover dans l’utilisation de nouvelles énergies alternatives. Aussi, la gestion de l’eau a été optimisée grâce à la récupération des eaux de pluie pour laver les véhicules. Quant aux bâtiments, ils sont au fur et à mesure rénovés dans le respect de la démarche Haute qualité environnementale (HQE).

Depuis quatre ans, Ségala cars est aussi estampillée "Objectif CO2", une charte mise en place par l'Adem, qui certifie son implication dans la réduction durable de sa consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre associées.

L'inclusion

L’inclusion est également un sujet qui s’invite de plus en plus régulièrement à la table de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. être une entreprise plus solidaire, c’est l’autre fer de lance de Ségala cars. L’égalité femme-homme en est la première illustration. Un vrai défi dans un secteur encore très masculin.

Mais également, l'emploi de personnes handicapées en collaboration avec l'association Face.

Main dans la main avec Face pour valoriser le handicap Créer en 2015, Face Aveyron-Tarn est un club d’entreprises socialement engagées dans la lutte contre l’exclusion et les discriminations en faveur des populations les plus vulnérables. Une démarche à laquelle adhère Ségala cars. "La démarche RSE, on l’a entamé avec l’association Face", annonce Béatrix Ginestet. Dans sa démarche RSE, l’entreprise participe au club Les Entreprises s’engagent avec pour objectif, entre autres, l’inclusion et l’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. En s’associant avec Cap emploi, trois salariés en situation de handicap ont pu être recrutés au sein de Ségala cars. Une collaboration gagnant-gagnant. "C’est motivant et valorisant pour eux. Et pour nous, cela nous apporte une souplesse dans notre métier qui est saisonnier". Autre action, un after-work. Les entreprises s’engagent, avec des témoignages d’actions d’inclusion, et notamment le récit par une personne handicapée autiste de son parcours professionnel inédit et réussi. Mais encore, un petit-déjeuner handicap, afin de connaître les différents dispositifs d’accompagnement des entreprises, de sensibiliser à l’embauche et au maintien des personnes en situation de handicap, autour des structures d’accompagnement en petits groupes. "Cela permet de fédérer les équipes", conclut Béatrix Ginestet. Pour plus de renseignements : www.segalacars.fr

236 000 passagers par an transportés

Ségala cars, c’est aujourd’hui 45 salariés, 34 véhicules et 2 agences de voyages à Naucelle et à La Primaube (Stéphanie Mouysset et Anaïs Espinasse, notre photo), 2 brochures voyages individuelles et 1 brochure groupes par an.

Au total, 236 000 passagers par an sont transportés. Jordanie, Croatie, Espagne, Portugal, Corse, et bien d’autres destinations pour les séjours les plus lointains. "Des formules à la journée aussi pour découvrir les richesses de notre patrimoine". Viaduc de Millau, Pont du Gard, Palavas, Pas de la Case… Également les destinations spirituelles comme Lourdes…

"Mais aussi des événements festifs comme Flagnac, notre Puy-du-Fou local, le spectacle son et lumière de Sévérac, le feu d’artifice de Carcassonne, etc." Au-delà des voyages organisés, la société propose la location de véhicules dont des neuf places, une limousine pour les événements en milieu rural (mariages, anniversaires…). Ségala cars travaille également beaucoup avec les clubs, associations et de plus en plus avec les randonneurs.

