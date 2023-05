Onet-le-Château. Pleine réussite pour le vide-greniers de l’APEL de Ste-Bernadette

Jauge atteinte sans difficulté, côté vide-grenier et côté marché aux plants et fleurs, le choix était impressionnant pour cette manifestation organisée par l’APEL de l’école sainte Bernadette. Beaucoup de monde aussi, malgré une météo détestable. "Nous sommes ravies" explique Mélanie "d’autant que nous avons bon nombre de projets et que cette année les voyages scolaires reprennent avec pour les CM, 2 jours (et donc une nuit !) à la cité de l’Espace, avec balade en péniche, qui grève un peu notre budget à cause du coût du transport. Mais nous y tenons car ce sont des moments privilégiés et de belles expériences pour les enfants, des moments qui leur ont manqué ces 3 dernières années en raison de la pandémie".

Le bénéfice de toutes leurs actions va aussi permettre à l’association d’investir dans la cour de l’école, pour la rénover, mais aussi pour réaliser le marquage d’un circuit vélo avec panneaux de signalisation et l’installation de bacs à sable, avant de passer à la phase "décoration".

En attendant tous vous donnent rendez-vous le 17 juin, pour la kermesse de l’école.