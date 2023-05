Estaing. Le village du Monastère a été fleuri

C’est par une très belle journée ensoleillée que les habitants du Monastère se sont réunis pour nettoyer et fleurir leur beau village. Samedi 6 mai, dès le matin, ils ont œuvré afin d’enlever toutes les saletés accumulées et ôter les mauvaises herbes. Équipée d’outils, de gants et d’une grande motivation, l’équipe s’est mise au travail pour réaliser cette tâche dans les rues et place du village. Venait ensuite la préparation des pots et des jardinières.

Avec enthousiasme, certains ont planté les fleurs, d’autres ont installé les pots et les jardinières dans le cœur du village. Une fois terminé, chacun était ravi du travail réalisé et content de voir le village embelli et propre pour la belle saison.

À midi, une bien sympathique pause déjeuner, avec des plats préparés par les habitants, a permis de passer un agréable moment en toute convivialité.

Une belle initiative à laquelle les habitants ont à cœur de participer chaque année et qui met en valeur le caractère de ce beau village.